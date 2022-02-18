科技業搶人搶到航太業 華航、長榮航太：正常人員流動
科技業掀起搶人大戰，傳出人力已經搶到同樣是高科技的航太維修產業，華航（2610）、長榮航太同步表示，人員的異動退休及離職率屬可接受範圍內，因應航空市場復甦，也在積極招募新人力當中。
長榮航太表示，退休及離職率屬可接受範圍，公司內部短期人力需求，將會透過不同部門支援調整，長期人力需求則以對外招募方式補齊，同時也會配合民航局的指示，盡速補齊人力及加強專業訓練。
華航航太維修仍屬集團事業體之一，目前有2千多位名相關的修護人員，全年的人員流動並無異常，而且多屬正常人員流動，對相關業務運行沒有影響。華航最近亦正對外招募修護人員，因應新機陸續引進、維修業務擴展的需求。
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