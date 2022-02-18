台糖中部大面積土地釋出 吸引南山、國泰、遠東目光

為促進土地活化，並配合地方產業發展，台糖公司今(18)日舉辦「台中糖廠商業區暨埔里福興溫泉區土地」招商說明會，吸引包括南山人壽、國泰人壽、遠東集團、統一超、富旺及全聯等知名企業到場，關注瞭解土地現況與投資細節。

今天到場的企業，還有達麗建設、鉅泰建設、豐邑建設、陸府建設、大買家、三好國際酒店等。台糖公司表示，如果一切順利，預計最快今年可以公告招標。

台糖公司此次推出台中火車站旁商業區合計3.33公頃土地，以及南投縣埔里福興溫泉區合計6.7公頃土地，除了希望能讓有興趣的廠商進一步認識招商土地各區資訊與開發背景，也期盼能透過與產業先進的交流對話，對投資需求及發展可能有更多元的發想。

台糖公司中彰區處經理黃進添說明，此次推出土地活化採用設定地上權30年方式，並可延長二次各20年，創造與廠商之間的共存共榮，並肩負活化區域經濟及產業群聚發展的使命，期達到地方特色產業發揚，與多元產業蓬勃繁榮的展望。

隨著台中車站鐵路高架化、大智路開通等公共建設更新，逐漸完善都市縫合，而干城地區大型住商開發案、三井LaLaport購物中心與豐邑住商大樓等大型開發案排隊進駐，台中東區前景看好，台糖公司喊話，此時正是進駐投資台中東區、共創區域繁榮的好時機。

此次推出的3筆土地，包含第二之一種商業區及第三之一種商業區，皆為臨30公尺進德路的大面積素地，位於台中車站周邊享有良好交通區位，而在商業設施櫛比鱗次的同時，卻擁有讓人心曠神怡的自然湖景公園，極具發展商辦、旅宿、百貨商場以及休閒娛樂潛力。

在埔里優質天然溫泉資源，與南投縣政府重建廬山溫泉產業政策發展下，台糖公司原福興農場作為廬山溫泉產業重建及發展投資平台，也已蓄勢待發。

配合重建廬山溫泉政策，台糖將「福興埔里溫泉區」6.7公頃的旅館區及商店服務區土地，以設定地上權方式公開招商。

「埔里福興溫泉區」由台糖與南投縣政府合作開發，位於埔里交流道北側、投76線福興路上，全區面積總計55.6公頃，除配置完善公共設施，園區內旅館區及商店服務區，係供興建旅館、飯店，以及特色賣店、地方農產品販售使用。

黃進添表示，藉由此次招商說明會介紹台糖公司辦理設定地上權的招商細節與土地資訊，並在與廠商交流分享意見之後，更加深入瞭解投資需求，期盼各界廠商把握投資時機，搶先進駐開發攜手創造雙贏。 台糖土地招商，吸引南山人壽、國泰人壽、遠東集團、統一超等知名企業到場。記者宋健生/攝影

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