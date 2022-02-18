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國巨高雄楠梓廠傳員工確診 391人PCR結果出爐

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
國巨高雄楠梓廠有一名員工確診COVID-19，衛生單位到場開設臨時篩檢站，為全廠員工進行快篩。記者劉學聖／攝影
國巨高雄楠梓廠有一名員工確診COVID-19，衛生單位到場開設臨時篩檢站，為全廠員工進行快篩。記者劉學聖／攝影

國巨（2327）今（18）日傍晚公告，高雄楠梓廠區有員工確診疫情的最新進度；國巨針對高雄楠梓廠區共1,431名員工，做全員PCR及快篩檢測，截至下午五點，約400人PCR採檢結果皆為陰性，其餘1,031人正陸續進行PCR及快篩採檢中。

國巨表示，針對高雄楠梓廠區員工1,431名，進行全員PCR及快篩檢測，截至今日下午五點為止的檢測結果，包括與該名確診同仁在工作場域密切接觸員工共9人，PCR採檢結果皆為陰性；其它鄰近工作場域員工匡列391人，PCR採檢結果亦皆為陰性；其餘廠區員工共1,031人，目前陸續進行PCR及快篩採檢中。

國巨強調，此事件不影響公司整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。

新冠肺炎 COVID-19 國巨

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