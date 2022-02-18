標普全球2022年永續年鑑 長榮航獲全球航空業銀獎

國際評比機構「標普全球（S&P Global）」於日前公布2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）結果，長榮航空首次參與便入選年鑑，一舉榮獲全球航空業「銀獎（Silver Class）」殊榮，肯定長榮航空持續精進企業永續治理績效成為全球指標企業的承諾。

標普全球提供全球資本市場信用評比、風險評估等服務，為全球領導地位的評比公司。每年初依照前年度企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）結果發布永續年鑑，而評鑑三大面向環境、社會、公司治理（ESG）得分須排名所屬產業別前15%，且與其產業別中得分最高之企業差距30%內，方能入選永續年鑑。

2021年全球共有超過7,500家企業參與企業永續評鑑，橫跨61個產業別，長榮航空在全球51家參選的航空公司中表現亮眼，不但入選年鑑更榮獲全球航空業銀獎的佳績。

長榮航空表示，長榮航空2021年首次參與企業永續評鑑即獲此榮耀，是對於長榮航空ESG指標績效的肯定，而長榮航空也於評鑑題組中的「風險管理、供應鏈管理、隱私保護、環境報告、環境政策與管理系统、餐損管理、產品包裝材、社會報告、勞工實踐指標、人權、企業公民與慈善」共11個項目取得航空產業最高分。

長榮航空秉持以「安全、服務、永續」為企業永續發展的核心價值，在疫情衝擊及環境永續意識抬頭的情況下擬定靈活策略，包括優化貨機航線，投入客機載貨提升運能；加速數位轉型，如引進EVA e-Library數位書刊，優化自助報到功能及推廣生物辨識登機，提供安全便捷的無接觸服務，並為達到2050年淨零碳排放的承諾而努力。

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