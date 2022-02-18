快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

標普全球2022年永續年鑑 長榮航獲全球航空業銀獎

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空入選國際評比機構標普全球(S&P Global)2022年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2022)，並榮獲全球航空業銀獎(Silver Class)殊榮。圖／長榮航空提供
長榮航空入選國際評比機構標普全球(S&P Global)2022年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2022)，並榮獲全球航空業銀獎(Silver Class)殊榮。圖／長榮航空提供

國際評比機構「標普全球（S&P Global）」於日前公布2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）結果，長榮航空首次參與便入選年鑑，一舉榮獲全球航空業「銀獎（Silver Class）」殊榮，肯定長榮航空持續精進企業永續治理績效成為全球指標企業的承諾。

標普全球提供全球資本市場信用評比、風險評估等服務，為全球領導地位的評比公司。每年初依照前年度企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）結果發布永續年鑑，而評鑑三大面向環境、社會、公司治理（ESG）得分須排名所屬產業別前15%，且與其產業別中得分最高之企業差距30%內，方能入選永續年鑑。

2021年全球共有超過7,500家企業參與企業永續評鑑，橫跨61個產業別，長榮航空在全球51家參選的航空公司中表現亮眼，不但入選年鑑更榮獲全球航空業銀獎的佳績。

長榮航空表示，長榮航空2021年首次參與企業永續評鑑即獲此榮耀，是對於長榮航空ESG指標績效的肯定，而長榮航空也於評鑑題組中的「風險管理、供應鏈管理、隱私保護、環境報告、環境政策與管理系统、餐損管理、產品包裝材、社會報告、勞工實踐指標、人權、企業公民與慈善」共11個項目取得航空產業最高分。

長榮航空秉持以「安全、服務、永續」為企業永續發展的核心價值，在疫情衝擊及環境永續意識抬頭的情況下擬定靈活策略，包括優化貨機航線，投入客機載貨提升運能；加速數位轉型，如引進EVA e-Library數位書刊，優化自助報到功能及推廣生物辨識登機，提供安全便捷的無接觸服務，並為達到2050年淨零碳排放的承諾而努力。

長榮航空 航空業 標普

延伸閱讀

標普全球2022年永續年鑑 長榮航獲全球航空業銀獎

航空上演百年一遇行情 飯店旅遊長線底部也浮現

日放寬邊境 星宇搶先機 華航、長榮有動作

晨星亞洲ESG指數 搶鏡

相關新聞

房產雷達／一坪換一坪還加送車位 聖得福如何拚出「最高效」海砂都更屋？

都更改建效益高，但整合不易，開發商與地主在改建後的分配比例上常常喬不攏，最後付諸於水，北市大直街「大直新城」社區（現躍大直案），1999年被政府列為海砂屋，原建商、後續的建商來來回回整合，始終不順利，直到聖得福建設接手，以短短不到六個月的時間，高效整合，延宕幾十年的都更案，聖得福建設是如何做到？

雲嘉嘉55企業成立義雲會 蔡英文：有助提升台灣競爭力

雲嘉嘉地區55家企業組成的「義雲會」今天上午在嘉義耐斯王子大飯店舉行成立大會，蔡英文總統受邀與會；蔡英文總統表示，義雲會...

勞工228假日出勤 新北提醒雇主應依法加倍給薪或補假

還有1周就是228連假，新北市勞工局提醒，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假。...

客運站變豪宅？ 台中建商買下朝馬轉運站角地

台中房市熱絡，七期重劃區不只摩鐵、餐廳被建商買走，轉運站也成了建商獵地標的，掀起遷出七期的大搬風。根據最新實價登錄揭露，...

搶才拚了！七成服務業祭高薪搶人 薪資上看45K

疫情逐漸回到控制範圍，加上年後轉職潮，518熊班調查數據顯示，近8成企業人手不足且有徵才計畫，近半年有徵才的服務業企業/...

星宇航空機隊運能提升 首架A330neo B-58301交機

星宇航空首架A330neo廣體客機於台灣時間2月18日正式交機，機身編號B-58301，繼2019年引進A321neo，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。