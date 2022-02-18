台日簽署備忘錄 海關將啟動後續磋商

都更改建效益高，但整合不易，開發商與地主在改建後的分配比例上常常喬不攏，最後付諸於水，北市大直街「大直新城」社區（現躍大直案），1999年被政府列為海砂屋，原建商、後續的建商來來回回整合，始終不順利，直到聖得福建設接手，以短短不到六個月的時間，高效整合，延宕幾十年的都更案，聖得福建設是如何做到？

2022-02-18 17:15