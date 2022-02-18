台日簽署備忘錄 海關將啟動後續磋商
財政部關務署表示，台日雙方已於今（18）日上午在大倉久和飯店簽署海關分支單位合作備忘錄，未來將就通關程序、緝私調查、雙方機場公關宣傳等議題，進行後續磋商。
備忘錄於今日台日經濟貿易會議閉幕式完成簽署，透過本協議，台北關松山分關、東京稅關羽田稅關支署將展開關務交流合作，相互促進通關便捷及安全。
財政部表示，本協議由我國台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫，分別代表雙方視訊簽署，並由關務署組長張邦麟、台北關松山分關主任郭文娟、日本財務省關稅局參事官福島秀生、東京稅關羽田稅關支署支署長酒井健太郎等到場觀禮見證。
關務署表示，海關為高度國際化機關，除參與國際組織活動，更積極與個別國家發展關務合作，台日雙方已於2017年11月22日簽署「關務合作及互助協定」，2018年11月30日簽署「優質企業（AEO）相互承認協議」，持續拓展各方面之關務合作。
關務署指出，雙方皆為機場海關，業務性質相近，旅客往返頻繁，透過締結分支海關合作備忘錄，除有助兼顧彼此通關效能，更可深化雙方合作情誼。
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