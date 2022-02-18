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南台灣最大危老都更建案65億元聯貸案 今簽約

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高雄市三民區三塊厝段1260地號等3筆土地」危老案重建基地。圖／業者提供
高雄市三民區三塊厝段1260地號等3筆土地」危老案重建基地。圖／業者提供

三地開發 (1438) 今(18)日與永豐銀行等5家銀行團完成65億元聯貸簽約，本案資金將用於「高雄市三民區三塊厝段1260地號等3筆土地」危老案重建，該案為南台灣最大危老都更建案聯貸案，全案將規劃643戶，每戶坪數30至65坪，地上31樓、地下6樓集合式住宅，總銷金額120億元，預計今年329檔期預售，第3季公開進場與動工興建。

本次聯貸案由永豐銀行、華南銀行、台灣企銀、兆豐銀行、彰化銀行等5家金融同業共同籌組完成認購，由三地開發多年努力，於2021年4月下旬時獲高雄市府通過重建，為高雄市三民區重大開發案，更是高雄市中心精華地段稀有兩千餘坪基地規模，至高雄車站僅1公里，周邊有農16、美術館，商圈及生活機能發展成熟，占盡地理優勢，且將委由享譽國際的台灣建築大李祖原設計打造，還未上市已轟動南台灣房產界，預計今年329公開銷售。

三地開發執行長鍾育霖表示，三地開發重視品牌的經營，從選地、地段皆會進行全面且嚴謹的規劃和評估，體貼購屋族日後保值和保障，此外，從營建原物料的選用、工程調度嚴謹把關，在市場上打出好口碑。為響應政府推動危險及老舊建築重建，三地開發期望能發揮領頭羊的角色，透過深化塑造地域環境與景觀，為提升生活居住品質、促進城市永續發展而努力，積極實踐永續經營目標。該聯貸案順利籌組完成，將有助於高雄最大危老都更建案危老建案工程圓滿進行。

三地開發為接軌國際節能減碳趨勢及響應打造低碳城市，未來建案皆會以環保、節能、永續為出發點，以取得綠建築標章至全方位智慧綠能建築為方向，以具體行動循序漸進走向集團轉型新能源目標。

建案 永豐銀行 聯貸案

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