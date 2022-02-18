Uber Eats訂閱制年約75折 搶攻長期訂閱戶

「宅生活」浪潮興起， Uber Eats「優饗方案」月訂閱制客戶持續增加，今（18）日宣布「優饗方案」啟動「年訂閱制」，除了訂單滿199元享無限次0元外送費優惠之外，全台 Uber Eats 營運範圍都能購買與使用。即日起至2022年3月31日逐步推出「優饗方案」年訂閱制搶先購活動，活動期間內人人都有機會以75折優惠價（1,080元）訂閱，相較於月訂閱制整年可省下360元；03月31日後則以1,200元（相當於每月100元）提供訂閱。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，外送現在已是生活日常，除了餐飲外送，生鮮日用雜貨外送的頻率也愈來愈高，訂閱制的使用者外送頻率更高。Uber Eats 觀察，優饗方案訂閱制推出後，會員平均每月省下450元，一年有機會省下超過5,000元，「優饗方案」年訂閱制可在全台18個 Uber Eats 營運城市消費者訂購與使用，年訂閱制的會員在Uber Eats 平台上點選符合優惠資格的餐飲美食及生鮮雜貨商家合作夥伴、以及訂單金額滿199元（不包含外送費），可無限次免外送費優惠。

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