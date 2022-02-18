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GO SURVEY旅遊調查：解封後民眾計畫1年內出國占比最高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

隨著疫情穩定邊境檢疫放寬即將於3月上路，也開啟國人對出國旅遊的期待。遠百（2903）HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布近期針對卡友所做的國內外旅遊調查，結果顯示若國外旅遊解封，七成受訪者會有旅遊計畫，其中32.7%的人會計劃於一年之內出國旅行占最大宗，前五大旅遊區域國家以日本和韓國居首，占比五成以上，其次則依序為東南亞、中港澳、歐洲和北美。而在過去一年國旅受到疫情影響，但仍有七成以上受訪者表示曾安排一日或多日的國旅行程。

228連假即將到來，隨著疫情逐步穩定加上各景點春櫻綻放，不少人對春遊蠢蠢欲動，HAPPY GO網羅線上旅遊網以及國內旅遊票券二大平台推出消費累點好康，看好春遊商機。

HAPPY GO攜手易飛網（2734），即日起至2月底，推出馬祖藍眼淚自由行或團體專案行程，搭乘南北之星快輪，只要三小時就能到馬祖搖櫓追藍眼淚，還可將行程延伸到素有「小地中海」美譽的北竿芹壁及吸引無數網紅文青前往感受獨特閩東建築的南竿建築文藝之旅。HAPPY GO 卡友訂購另享消費300元可累積1點的好康優惠。

此外，透過「HAPPY GO購賺點」導購服務平台，以邊買邊賺點為概念，在旅遊休閒類也集結國內二大旅遊票券平台KLOOK客路和KKday，消費累點分別可享4%和6%的點數回饋。

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