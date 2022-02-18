快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

日提重啟「台日經濟夥伴委員會」 邱義仁：CPTPP露曙光

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台日經濟貿易會議在台北大倉久和飯店舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁（左）出席。記者陳正興／攝影
台日經濟貿易會議在台北大倉久和飯店舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁（左）出席。記者陳正興／攝影

第45屆台日經濟貿易會議今天舉行閉幕式，日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，台灣宣佈放寬管制福島地區食品，不僅邁出重要的一步，同時有助更深化日台經濟關係，因此建議重啟「台日經濟夥伴委員會」（EPC）。

台灣日本關係協會會長邱義仁表示，EPC曾經在2014年開過兩次會議，當年就是在談台日FTA以及TPP，但就是因為食品問題而停擺了8年。日方過去多次表達歡迎台灣申請加入CPTPP，這次建議重啟EPC就是具體動作，也為台灣加入CPTPP帶來了一線曙光。

邱義仁也感謝大橋具有建設性的提議，也希望雙方儘速重啟經濟夥伴委員會，就彼此關切的經濟、貿易、投資、CPTPP等議題，進行事務性協商。大橋也回應，他理解台方關切，願在考慮這些因素的基礎上，今後就具體議題進行事務性協調。

大橋光夫指出，日台合作蘊含各種可能性，可以作為帶動世界發展的引擎。鑑於日台在世貿組織、亞太經合會等雙方都參加的框架內的合作，日台間的個別產業合作，以及台方關切的事項等，建議重啟日台經濟夥伴委員會。

邱義仁說，很高興台日經貿合作可以向下扎根，就強化青少年交流與海關合作領域達成共識，雙方將簽署合作備忘錄，為兩國以堆積木方式推動經貿合作奠定堅實基礎。

TPP 邱義仁 CPTPP

延伸閱讀

CPTPP資深官員會議明召開 是否討論台入會案受矚

林子立／福島五縣食品開放之後：對進入CPTPP的障礙還有什麼？

足球／台灣企銀五人制足球聯賽 明苗栗巨蛋6隊開踢

足球／爭取世界盃門票 中華女足在亞洲盃附加賽拚了

相關新聞

日提重啟「台日經濟夥伴委員會」 邱義仁：CPTPP露曙光

第45屆台日經濟貿易會議今天舉行閉幕式，日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，台灣宣佈放寬管制福島地區食品，不僅邁出重要的一...

九成三上班族不滿薪資 平均被凍四年、逾一成被凍十年

受物價高漲影響，去年我國實質薪資倒退；主計總處昨（17）日發布2021年每人每月實質經常性薪資平均為41,422元，較2...

油價還要漲！估下周汽油每公升漲0.3元、柴油漲0.5元

俄烏地緣政治局勢高度緊張，下周油價續漲，預估汽油價格每公升漲0.3元、柴油每公升漲0.5元。

台灣綠能里程碑！再生能源憑證核發突破百萬張

再生能源憑證作為台灣最有力的「環境效益證明」，自2017年5月發出第一張憑證以來，累計至今年2月，經濟部標準局國家再生能...

【兆元王國之爭／上】長榮國際改選張國煒母隔岸觀火 大房弟弟派力拚翻盤

長榮集團大房三兄弟分裂成兩派互不相讓，主戰場控股公司長榮國際，即將在下周五（2月25日）改選董監，兩派都摩拳擦掌準備一搏。大戰前山雨欲來，其中關鍵之處是二房張國煒與其母李玉美的7%少數股權。「李玉美『這一票』投給誰，將左右兆元長榮王國經營權。」知情人士指出，張國煒家這次選擇隔山觀虎鬥，關注但不介入、出席卻不投票。股權較少的大房弟弟派要如何力拚翻盤？

五倍券也沒用 2021年平均薪資近五年首見下滑

1111人力銀行今天發表「2021年度薪資調查報告」顯示，上班族去年整體平均薪資3萬7213元，相較於2020年的3萬7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。