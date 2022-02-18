農委會解凍+補貼每台斤5元 養雞協會:將再討論蛋價供參

彰化縣是全國最大的雞蛋生產縣，部分蛋雞場喊出下周每箱1000元，縣長王惠美今天到產地了解蛋價，彰化縣養雞協會理事長謝文龍說，政府補助每台斤5元，「蛋價目前先這樣子」，可是蛋農利潤微薄，全國養雞協會本月底應該會再討論蛋價提交政府參考。

彰化縣政府農業處統計，彰化縣現有蛋雞場887場、飼養約2000隻，肉雞場409場、飼養約650萬隻，合計約2650萬隻，蛋荒並未激起農民增養意願；農業處表示，問題出在飼料價格節節上升，目前蛋價幾乎無利可圖，農民對提高蛋雞產能及增養的態度趨向保守。

王惠美今天到埤頭鄉佳縈畜牧場參觀「幸福蛋」生產過程，負責人也是彰化縣養雞協會理事長謝文龍簡報畜牧場現況。謝文龍說，飼料價格是國際問題，去年每公斤10至11元漲到15至16元，近日原物料受烏俄戰事一觸即發的影響，一直衝高，政府雖沒再管制蛋價，可是先前獎勵每台斤3元，提高公定售價每台斤2元，農民獲得補助每台斤5元，「蛋價先這樣子」，農民還在苦撐，不知能撐多久，全國養雞協會蛋雞組本月下旬將開會討論，未來蛋價要視原物料價格而訂，他認為沒有天花板。

「缺蛋的問題無法立即解決。」謝文龍說，蛋雞不是機器，要增產就增產，大概要等5個月蛋小雞長大到可以生蛋，政府進口雞蛋紓解台灣缺蛋問題，進口蛋大多來自禽流感疫區，養雞產業界一致要求政府嚴格把關，最好別讓疫區進口雞蛋。

謝文龍介紹他的佳縈畜牧場飼養12萬隻蛋雞，5萬隻蛋雛雞和蛋中雞，能產蛋的蛋雞產蛋率平均7.8成，每天產蛋近9萬顆，有經濟價值的蛋雞產蛋期約20個月，產蛋率如果下降到不具經濟價值即淘汰。

佳縈畜牧場全自動撿蛋，進入自動化洗選蛋流程，生產安全衛生的「幸福蛋」，謝文龍斥資千萬元建置雞糞處理設施，就地處理自家蛋雞場的雞糞，進到佳縈畜牧場聞不到雞尿臭味，完全發酵的雞糞作為有機肥，運送到農地沒異味。農業處長邱奕志表示，上周農委會主任委員陳吉仲來彰化座談，認同比照補助養豬場改善設備，也補助養雞場提升飼養和處理雞糞設施的經費。

縣長王惠美穿防護裝進入蛋雞場參觀蛋雞的飼養環境，密閉飼養，場內室溫攝氏18度，夏天最高攝氏28度，蛋雞雖不能趴趴走，但活動空間每隻475平方公分，比一般籠飼寬敞一倍以上。