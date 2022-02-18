萊爾富看好網購商機 推「萊賣貨」App、平台擴大改版

萊爾富瞄準疫情催生的線上網購與和行動購物趨勢崛起，將「萊賣貨」平台擴大改版、優化，不僅增加能貼近消費者使用習慣的新功能「萊賣貨」APP，同時主打三大優勢，包括撥款/費用優勢、提供完善帳務查詢/商品貨態系統，以及快速便利建立賣場，未來則以建構「萊賣貨數據共享大聯盟」為核心導向，

根據經濟部統計處資料，去年第4季零售業網路銷售額達1,218億元，年增19.2%，明顯優於全體零售業營業額的年增5.7%，不僅占整體零售業營業額10.9%，更較前年同季提高1.2個百分點，其中非店面零售業年增16.6%，主因是去年第4季業者強打雙11、雙12檔期與平台持續優化與整合服務，帶動網路下單量激增。

萊爾富瞄準疫情帶動線上網購與和行動購物趨勢崛起，如社群平台、直播銷售、微型電商與團購等應運而生的小型賣家如雨後春筍般出現，特別將前年9月上線、原僅提供PC介面的「萊賣貨」平台擴大改版、優化，推出更貼近行動裝置消費者使用習慣的「萊賣貨」APP新功能。

「萊賣貨」主打三大優勢，其一為撥款/費用優勢，目前不收取平台使用費、上架費以及成交手續費，僅限制設定商品最低販售金額門檻為60元與非聯邦銀行帳戶的匯款手續費為每筆訂單10元，寄件價格較超商同業低廉，成為所有平台撥款次數最高。

其二為新版的「萊賣貨」整合金流、物流、資訊流三大服務，提供使用者便利的帳務查詢與了解商品貨態，如新增「買家頁面」，買家能即時查詢訂單與貨品收送狀態，讓「萊賣貨」APP成為賣家的行動辦公室；其三為快速建立賣場、分享便利優勢，例如當賣家建立賣場、上架商品，能將商品連結轉貼或分享到社群媒體，如Facebook、Instagram或LINE等社群平台進行導購，買家透過購買連結，即可進行下訂作業。

萊爾富表示，「萊賣貨」從原先的純寄件服務平台，躍升為提供賣家一個更具系統、操作流程更順暢的寄件服務平台，例如先前已加入過「萊賣貨」的賣家，只要在首次登入時，輸入電話號碼與個人信箱、銀行帳戶資訊，即可快速使用「萊賣貨」新官網服務。據萊爾富內部資料顯示，「萊賣貨」新官網改版開站不到1個月的時間，買、賣家的會員數成長即超過1.2萬人，包裹量較之前成長約30倍。

「萊賣貨」平台另一優勢是不侷限在萊爾富門市交寄服務，只要是萊爾富「萊到店大聯盟」簽約的異業合作門市，如台灣汽車百貨業龍頭車麗屋、全台最大馬術教育園區內的后里馬場店、台中以五金百貨專家打響名號的中聯五金百貨，還有高雄人最熟悉的24小時超市愛國超市，以及橫跨新北與桃園兩地的田倉生鮮超市，就連私人團購業者如桃園的蘆竹金鈴店、南投的好鄰居彰南店與有省錢南陽店，都能跨界寄件與跨店取貨。

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