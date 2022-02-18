群益投顧 推研究實務精修課程

群益投顧自2021年至今，陸續開辦三個梯次的線上研究課程，由群益投顧資深產業研究主管親自授課，獲得學員廣泛回響。這次將於2022年3月9日至6月29日推出深化剖析課程，有包括網通、半導體、面板、電子商務、金融、航運、生技及鋼鐵等八大產業的產業研究精修課程及市場多空實戰分析課程等，目前已開始報名。

證券投資要操作得當，除了學校所傳授的理論知識之外，如何將課本上的理論轉化為實務運作，乃關鍵中的關鍵。群益投顧自2021年至今，陸續開辦三個梯次「投資分析與產業研究培訓課程」，群益投顧資深產業研究主管親自授課，由實務面切入，著重將理論引導至實際應用，帶領學員進入產業分析投資領域，獲得學員廣泛回響。

在瞭解熟悉大範圍基本面內容後，群益投顧針對各個不同產業規劃推出一系列「產業研究精修課程」與「市場實戰課程」。透過扎實的產業研究、個股研究，學員藉此了解不同產業的運作模式、當前產業景氣位置及未來景氣走向、各公司相對競爭力，影響股價關鍵因素及未來觀察重點；市場實戰課程則教導學員如何透過免費資訊及多空技術面指標進行證券投資，在證券投資操作有所依據，將風險降至最低並極大化操作損益期望值，晉級M形財富分配的上層。

產業研究精修課程包括網通、半導體、面板、電子商務、金融、航運、生技及鋼鐵等八大產業，深度剖析個別產業研究方法與未來發展趨勢，讓學員針對不同類型產業的基本面研究，有更加深入的認識與了解，掌握產業脈動趨勢，搶占投資先機。課程時間自2022年3月開始，每個月第二及第四個星期三14:00~16:00。市場實戰課程則包含「操盤手教你利用免費資訊在財報黃金期進行基本面趨勢操作」及「新世紀投資策略-多空實戰篇」兩大主題。

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