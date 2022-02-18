富邦媒拚物流競爭力 今年再增五個主倉、20個衛星倉

富邦媒（8454）持續強化物流服務，以提升核心競爭力。富邦媒近年來資本支出重點主要在於物流，根據富邦媒最新法說會簡報，富邦媒目前共有13個主倉、30座衛星倉，預計今年將再新增五個主倉、20個衛星倉，公司也持續強化中南部市場物流布局，南區物流中心可望在明年投入營運，中部物流中心也將在今年動工，預計2025年投入營運。

富邦媒2022年資本支出38.6億元，創近七年來新高紀錄，主要投資重點仍在物流倉儲，除了物流中心的建造，還包括自動化工程、冷鏈倉儲以及IT設備等，其中，以中部物流中心今年建造支出24.5億元最大宗，其次是倉儲為10.41億元、IT設備3.68億元。

在自有車隊的布建方面，富邦媒旗下的「富昇物流」現階段運能比重已達15%，今年目標要提升到20%。自有車隊的建置對短鏈布局有幫助，也可強化24小時到貨服務。

富邦媒今年營收可望站上千億元規模，不過，由於去年因本土疫情影響，墊高比較基期，今年成長性恐趨緩，法人估富邦媒今年營收成長幅度約20~30%。就中長線來看，台灣線上滲透率仍低於其他國家，以南韓為例，去年占比達38%，中國大陸也有27%，台灣去年達14%，還有很大的成長空間。另就整體台灣零售額來看，富邦媒去年占整體零售比重2.2%，潛在市場仍龐大。

富邦媒去年底會員數已來到1,100萬個，其中，有購會員數去年第4季年增24%、總交易訂單數量年增35%，每位消費者平均購買頻率年增8%，顯示消費者黏著度持續增加。

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