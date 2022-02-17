南僑子公司泰國南僑人事變動 總座李勘文接任董座
南僑（1702）代子公司泰國南僑公告，因應布局進行調整，泰國南僑董事長由南僑總經理李勘文接任。另外，泰國南僑的董事也進行異動。
李勘文原本就是泰國南僑總經理，可以說是一路推動泰國南僑營運布局策略的重要推手，南僑推動專業經理人管理，由李勘文接任泰國南僑董事長一職。
泰國南僑設置董事7席，其中3席這次也跟著變動，原來董事陳飛龍、陳飛鵬先及戴淑文卸任，改派新任泰國南僑董事為陳怡文、陳羽文及蕭國堯。陳怡文為陳飛龍女兒，陳羽文則為陳飛鵬兒子，蕭國堯為專業經理人。
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