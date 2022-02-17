南僑子公司泰國南僑人事變動 總座李勘文接任董座

「全家自己開超市」，這是國內零售業近來熱門話題。全家身為超商老二，今年2月就有4,000多間門市，雖與勁敵7-ELEVEN超過6,000家，仍有一段距離，但也比超市龍頭全聯和超市老二美廉社店數超前，為什麼還要嘗鮮開起超市型態的店中店？

2022-02-17 23:13