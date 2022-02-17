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BCG調查：五年來全球僅一成企業落實減碳 台灣進度落後

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

波士頓顧問公司（BCG）的數據科學團隊公布最新調查指出，儘管全球有85%的企業深度關切減排議題，但在過去五年中，只有約一成（11%）的企業成功實現減碳的願景（達成減碳目標的75%以上），突顯出企業要將理念化為具體行動仍面臨不少困難。

BCG調查涵蓋全球九大產業的1,290家企業，以了解企業進行碳盤查和減排的狀況。調查顯示，僅9%的企業有能力完整計算所有範疇的排放。參與調查的企業甚至估計，其碳排計算結果的錯誤率約落在30%~ 40%區間。

BCG認為，目前逾九成企業無法做到完整碳盤查。企業對碳排計算的掌握度愈高，減排成效就愈顯著。BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融說，「企業如果無法掌握自身的碳排量，如何能追蹤並設定正確的減排目標呢？以減重作比方，減重有許多方法，但如果沒有精準的磅秤，如何能衡量成果？」

陳美融指出，企業如果沒有攤開來分析生產原料的排放，往往會嚴重低估排放量。舉例來說，有一家酒商將其玻璃瓶根據供應商、顏色、材質與產地等詳細分析後，發現相關碳排量較原先計算高出 45%。

BCG 發現，國際上有愈來愈多品牌客戶受碳稅等壓力影響，很快將轉而要求供應商配合其減碳規範。台灣許多企業為價值鏈上游的製造代工，勢必要加快腳步，建立減碳能力，才能維持競爭力。

陳美融強調，減碳在國際上已成爲各大跨國品牌的當務之急。台灣有許多身處上游的廠商，必須開始思考具體的下一步，不能僅僅將減碳視為「有做就好」的公益行為。

陳美融指出，相較於國際，台灣企業在減碳的行動上進展較緩慢。許多台灣企業的低碳策略仍停留在設目標、出報告的階段，尚未意識到這樣完全無法因應淨零政策帶來的碳稅衝擊，即便設定了減碳目標，也鮮少有能力去落實計畫。

陳美融指出，減碳與 ESG 過去常被認爲是企業的額外成本。BCG的經驗卻顯示，企業如果透過智慧化與綠能化營運達成減碳目標，同時也能優化營運，並有助於營收增長。BCG調查顯示，能因應未來趨勢並成功轉型的智慧化企業，其淨利潤比產業平均高出16%。

減碳

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