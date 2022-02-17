艾美特今年產品已調漲 力拚本業轉盈

小家電品牌艾美特-KY（1626）去年全年營收成長約15%，不過在全球原物料大幅上漲的壓力下，該公司業績反而呈現虧損，該公司指出，近日對夏季的風扇產品報價已反應上漲5%至10%，在反應原物料上漲成本之後，今年本業將力拚虧轉盈。

艾美特表示，艾美特以自有品牌「AIRMATE」在大陸打響名號，為中國風扇第二大品牌，在中國市場占比約20%。目前主力產品電風扇佔營收比重約70%，其次為電暖器占約逾20%，不過，由於去年全球原物料包括鋼、鐵、塑料等，全面大漲，衝擊該公司業績表現。

艾美特指出，公司去年反應成本上漲，產品價格上漲約3%至5%，但仍不足以反應成本上漲，因此，近日對夏日電扇的新品報價，價格已再度調漲5%至10%，該公司表示，去年不敢一口氣大幅調漲，主要由於不少廠商漲價動作不大，而今年多數廠商都已陸續漲價，公司預期，在今年產品調漲之後，應不致影響市場買氣，今年第1季本業就將力拚重回獲利表現。

此外芙美特也強調，目前單是電風扇及電暖器二項產品，佔整體營運就逾九成以上，公司也將逐漸調整這樣的產品結構，艾美特指出，該公司過去在該二項主要產品之外的小家電產品，營運比重僅約3%，去年倍增至6%，預計今年將突破10%，主要鎖定在後疫情時代，居家清潔相關的小家電市場，目前已推出包括複合功能的除濕機、吸塵器、蒸氣拖把、洗地機及空淨機等，也將是今年本業增長的動能。

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