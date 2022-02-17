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崑鼎海內外廠房增至10座 今年營運具持續成長動能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

廢棄物處理大廠崑鼎（6803）去年營收創下歷史新高之後，去年第四季有彰化溪州廠開始運做，今年下半年桃園廠也將加入商轉，結合原有的海內外廠，今年底前營運廠房將增至10座，市場看好該公司在新廠投入下，全年營運可望優於去年表現，續創歷史新高。

崑鼎目前在台灣有六座廢棄物處理廠，分別在基隆、桃園南區、苗栗、后里、烏日及台南，另外，海外則有澳門二座處理廠。去崑鼎拿下彰化溪州焚化廠營運暨整改方案，並已在去年第三季完成老廠整改，並於去年第四季進入營運，該公司表示，這個案子特性是，未來垃圾供應是由彰化縣政府交付，而底渣及飛灰穩定化物也是由業主來清理，將為今年營運加分。

此外，該公司規劃多時的桃園生質能源中心，預計在今年下半年正式進入商轉，屆時，崑鼎營運的廠房將增至10座，新產能的加入將是今年持續成長的重心。

崑鼎去年全年的合併營收59.55億元，年成長5.55%，創下歷史新高，而去年崑鼎營收的主要業務收入占比分別為，廢棄物處理收入35%、售電收入34%、其他收入20%、服務特許權收入10%、清運收入2%。其中，售電收入較過去明顯提升，該公司表示，今年在二座新廠加入營運下，售電收入將持續增加，另外，來自太陽能的售電業務也將同步成長。

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