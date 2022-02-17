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政府打房壓房價 建商卻擔心賠錢賣、祭「限賣令」因應

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
住展雜誌研發長何世昌分析，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部份建商祭出「限賣令」亦影響頗大。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
住展雜誌研發長何世昌分析，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部份建商祭出「限賣令」亦影響頗大。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

最新房市風向球2022年1月分數為45.3分，較去年12月減少3.7分，分數連續兩個月下跌，但對應燈號則維持綠燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數與成交組數等四項分數下滑，議價率分數持平，僅待售住宅建案個數一項分數上揚。

住展雜誌研發長何世昌分析，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部份建商祭出「限賣令」亦影響頗大。由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出戶數上限，若代銷該週可售戶數賣完就得暫時封盤。

何世昌指出，目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，以致整體新屋市場成交量因此難以放大。

何世昌表示，1月風向球下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，但應該與季節性因素關聯性較高，賣方市場形態依然牢不可破，預料年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球將往上攻高。

今年1月預售屋推案量約6百億元，大台北單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中山「璞真之道」、北投「天母常玉」與「富域」、南港「國泰悠境」、文山「樹語院」和「忠泰湛」、新北市-新店「唯我」、八里「關渡左岸-勤樸天闊」、桃園市-中壢「禾林RICH ONE3」、平鎮「宜誠心擎天」、新屋「宜誠樂聚」、楊梅「阿麗拉」、桃園「宜誠天玓」、新竹縣-竹北「新業京御苑」。

１月新釋出的成屋案戶數僅2百餘戶，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-新莊「檀.悦」。

由於歷年1、2月都是推案淡月，供給量縮減屬於正常狀況。由於新開的建案數量減少，而舊案仍可順利去化，線上待售的住宅建案數量持續下降至1千出頭個。2020年底，北台灣待售住宅建案數將近1千5百個，時隔一年後竟驟減三分之一，房市的天秤明顯地朝向賣方市場傾斜。

在議價率的部份，1月份北台灣整體建案平均議價率約12％，變化並不大，該項分數持平。

代表市況的來客與成交組數，1月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為25.1組／週，較去年12月減約13.5組／週，已連續三個月下滑。另，1月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.9組，較去年12月份減少約1.2組／週。

建案 建商 預售屋

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