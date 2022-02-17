新加坡航空簽七架空中巴士A350F貨機訂單 穩固貨運市場

新加坡航空（新航）簽訂七架空中巴士A350F貨機的確定訂單以及五架的選擇權。該購機協議於2月16日在2022新加坡航空展由新加坡航空總裁吳俊鵬與空中巴士首席商務官及國際部門主管Christian Scherer共同簽署。A350F將於2025年第4季開始交機，取代新航的七架波音747-400F貨機。新航將成為第一家使用此一新世代廣體貨機營運的航空公司。

在執行相似的飛航任務時，A350F的燃油消耗量相較於747-400F最多可減少40%，可使新航每年的碳排放量減少近40萬噸，從而支持新航集團實現在2050年達到零碳排放的目標。A350F配備勞斯萊斯Trent XWB-97引擎。

A350F的航程和有效載運量將為新航的貨運部署提供更靈活的彈性，支持並鞏固新航在航空貨運的領導地位。在過去幾年，新航在包括電子商務、農產生鮮及醫藥品等關鍵領域加強貨運的運能，同時也以THRUCOOL冷鏈運輸、TRUFRESH生鮮運輸、Parxl電商貨品運送，以及自願碳排放補償計畫等提供顧客更優惠及更多元的服務選擇。

空巴A350F訂單是以新航集團的整體訂單中的15架A320neo及2架A350-900客機交換，這使得新航在持續進行重要的貨機更新計劃的同時也能妥善管理資本支出。

新加坡航空總裁吳俊鵬表示：「此訂單顯示了貨運市場對於新航集團的重要性。A350F的加入將強化我們在此一關鍵領域的運能，確保我們為未來幾年將出現的成長商機做好準備。新世代貨機將大幅提升我們的營運效能同時減少燃油消耗，幫助我們實現減碳排放的長期目標。」

商品推薦