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中鋼3月盤價調漲 各產品基價平均調漲2.44%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
中鋼（2002）內銷鋼品盤價今（17）日開出，3月份月盤產品基價平均調漲2.44%，每公噸500～800元。圖為高雄中鋼廠區。本報系資料照
中鋼（2002）內銷鋼品盤價今（17）日開出，3月份月盤產品基價平均調漲2.44%，每公噸500～800元。圖為高雄中鋼廠區。本報系資料照

中鋼（2002）內銷鋼品盤價今（17）日開出，3月份月盤產品基價平均調漲2.44%，每公噸500～800元；其中熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲等每公噸調整800元。

中鋼表示，全球各經濟體逐步邁向全面解封，主要國家基礎建設將於下半年陸續展開，建築、車市等主要用鋼產業需求前景亮眼。3月鋼市反彈拐點確立，以銜接第2季需求旺季來臨，下游製造業進入補庫存週期，成本與需求有效拉動新一波鋼價回升，考量煤鐵等煉鋼原料大幅墊高生產成本及國際鋼價走揚下，為協助下游用鋼產業掌握後疫情接單契機及出口競爭力，3月份內銷月盤決議秉持「順勢、穩健」一貫之原則，適度合宜調整盤價，以共同維護國內物價穩定及鋼市秩序。

中鋼指出，國際能源價格飆漲，俄烏緊張局勢進一步推升原油價格突破90美元/桶；印尼數千家煤、錫和鎳等金屬礦業公司未按政府規定呈交當年的工作計畫被迫停工，導致煉鋼主副原物料價格同步攀高，鐵礦砂價格更於年後突破150美元/公噸、強冶金煤則站上440美元/公噸，BDI指數週漲幅超過36%，導致鋼廠整體生產成本壓力激增。

俄烏地緣政治衝突恐迫使獨立國協鋼材及半成品出口緊縮，加上日韓鋼廠多座高爐關停、減產及歲修，其中，韓國POSCO高爐及熱軋產線上半年預計進行五次歲修，中國大陸因冬季奧運、碳中和等議題而限縮產量，整體供給面依舊緊俏。

美國逐步放寬進口鋼材232關稅措施，陸續與歐盟、日本達成關稅配額協議，大幅激勵歐亞市場信心，日本製鐵外銷熱軋售價大漲100~200美元/公噸，最高瞄準CFR 1,000美元/公噸；歐洲鋼市受惠汽車等終端用戶需求明顯復甦，鋼廠與國際車廠長約簽署提價成功，ArcelorMittal率先調漲熱冷軋等平板產品報價30~50歐元/公噸。

另外，中國大陸市場剛性需求穩健釋出，近期鋼材期現貨行情持續回升；寶武鋼、鞍本鋼3月內銷盤價各產品大漲200~400人民幣/公噸，為近8個月來首次開漲；河靜最新盤價亦分別調漲熱軋及線材90及40美元/公噸。

中鋼強調，隨著鋼鐵需求旺季到來，基本面轉強提升下游補庫存腳步，國際鋼價在「成本推動」及「需求拉升」雙引擎加速運轉下，已重回穩步上揚格局，將催生虎年新一波漲勢。

根據中鋼3月各項鋼品內銷基價調整金額，包括熱軋鋼板(一般料)、 熱軋鋼捲(軋延料) 、熱軋鋼捲(一般料/API)、 冷軋鋼捲(一般料) 、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)每公噸調整800元；熱浸鍍鋅鋼捲

(家電、電腦、其他料) 、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲(中低規/高規) 每公噸調整500元。

中鋼 內銷

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