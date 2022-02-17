3月鋼市反彈拐點確立 中鋼調漲盤價

全球各經濟體逐步邁向全面解封，主要國家基礎建設將於下半年陸續展開，建築、車市等主要用鋼產業需求前景亮眼。3月鋼市反彈拐點確立，以銜接第2季需求旺季來臨，下游製造業進入補庫存周期，成本與需求有效拉動新一波鋼價回升。

考量煤鐵等煉鋼原料大幅墊高生產成本及國際鋼價走揚下，為協助下游用鋼產業掌握後疫情接單契機及出口競爭力，中鋼決議三月內銷月盤仍秉持「順勢、穩健」一貫之原則，適度合宜調整盤價，以共同維護國內物價穩定及鋼市秩序，盼與下游攜手共迎虎年鋼鐵產業營運長紅，以延續牛年多頭格局，三月月盤產品基價平均調漲2.44%（500~800元/公噸）。

展望今年，全球經濟基本面佳，台灣出口將可延續成長勢頭，內需在政府延長台商回流投資方案及各項振興措施激勵下，民間投資及消費動能加速升溫，主要機構預估台灣經濟成長率有望突破4%。

國際能源價格飆漲，俄烏緊張局勢進一步推升原油價格突破90美元/桶；印尼數千家煤、錫和鎳等金屬礦業公司未按政府規定呈交當年的工作計畫被迫停工，導致煉鋼主副原物料價格同步攀高，鐵礦砂價格更於年後突破150美元/公噸、強冶金煤則站上440美元/公噸，BDI指數週漲幅超過36%，導致鋼廠整體生產成本壓力激增。

俄烏地緣政治衝突恐迫使獨立國協鋼材及半成品出口緊縮，加上日韓鋼廠多座高爐關停、減產及歲修，其中，韓國POSCO高爐及熱軋產線上半年預計進行五次歲修，中國大陸因冬季奧運、碳中和等議題而限縮產量，整體供給面依舊緊俏。

美國逐步放寬進口鋼材232關稅措施，陸續與歐盟、日本達成關稅配額協議，大幅激勵歐亞市場信心，日本製鐵外銷熱軋售價大漲100~200美元/公噸，最高瞄準CFR 1,000美元/公噸。

歐洲鋼市受惠汽車等終端用戶需求明顯復甦，鋼廠與國際車廠長約簽署提價成功，ArcelorMittal率先調漲熱冷軋等平板產品報價30~50歐元/公噸；中國大陸市場剛性需求穩健釋出。

近期鋼材期現貨行情持續回升；寶武鋼、鞍本鋼3月內銷盤價各產品大漲200~400人民幣/公噸，為近8個月來首次開漲；河靜最新盤價亦分別調漲熱軋及線材90及40美元/公噸。

隨著鋼鐵需求旺季到來，基本面轉強提升下游補庫存腳步，國際鋼價在「成本推動」及「需求拉升」雙引擎加速運轉下，已重回穩步上揚格局，將催生虎年新一波漲勢。

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