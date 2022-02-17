快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

怕賣太好太快 新北、桃竹建商竟祭出「限賣令」

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
房地產示意圖。本報資料照
房地產示意圖。本報資料照

住展雜誌公布最新市場調查，1月北台灣指標建案來客量、成交量同步下滑，住展雜誌研發長何世昌表示，下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，應與農曆春節前淡季、政府打房有關，而近期部份建商祭出「限賣令」也影響頗大。

何世昌分析，由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出的戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤。目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」，依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。

何世昌指出，雖然１月風向球分數下滑，又有打房與升息的威脅，但目前市場供需狀況仍很健康，展望今年上半年北台灣房市審慎樂觀，預期市場還在多頭軌道上穩定前進，年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球可望止跌回升。

建商 建案 升息

延伸閱讀

金管會抓銀行房貸7缺失 疑建商和房貸戶聯手哄抬房價

興富發砸20億買地 專家：帶建照購地將常態化

新北推2030三環六線願景 侯友宜：翻轉新北靠軌道建設

建商砸7.3億元買北投旅館 專家：改建後推案上看7字頭

相關新聞

政府打房壓房價 建商卻擔心賠錢賣、祭「限賣令」因應

最新房市風向球2022年1月分數為45.3分，較去年12月減少3.7分，分數連續兩個月下跌，但對應燈號則維持綠燈。風向球...

新加坡航空簽七架空中巴士A350F貨機訂單 穩固貨運市場

新加坡航空（新航）簽訂七架空中巴士A350F貨機的確定訂單以及五架的選擇權。該購機協議於2月16日在2022新加坡航空展...

中鋼3月盤價調漲 各產品基價平均調漲2.44%

中鋼（2002）內銷鋼品盤價今（17）日開出，3月份月盤產品基價平均調漲2.44%，每公噸500～800元；其中熱軋鋼板...

「勤美之丘」60億投資案神助攻 台中西區再現補漲動能

勤美集團宣布啟動台中二期「勤美之丘」土地開發案，全案總投資額預計60億元，將打造二期商場與住宅大樓，此舉等同於為區域房市...

中華電攜手愛立信 打造亞洲離岸風電首座行動企業專網

中華電信（2412）宣布，中華電信與愛立信聯手打造，沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場的企業專用網路日前正式宣布啟...

解封題材航空雙雄成交爆量 華航股價續創高

受惠解封題材發酵，航空雙雄股價大漲，華航今天盤中勁揚7.9%，來到31.25元，續創23年來新高；長榮航更飆漲9%，達3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。