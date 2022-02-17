怕賣太好太快 新北、桃竹建商竟祭出「限賣令」

住展雜誌公布最新市場調查，1月北台灣指標建案來客量、成交量同步下滑，住展雜誌研發長何世昌表示，下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，應與農曆春節前淡季、政府打房有關，而近期部份建商祭出「限賣令」也影響頗大。

何世昌分析，由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出的戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤。目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」，依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。

何世昌指出，雖然１月風向球分數下滑，又有打房與升息的威脅，但目前市場供需狀況仍很健康，展望今年上半年北台灣房市審慎樂觀，預期市場還在多頭軌道上穩定前進，年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球可望止跌回升。

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