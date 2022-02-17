怕賣太好太快 新北、桃竹建商竟祭出「限賣令」
住展雜誌公布最新市場調查，1月北台灣指標建案來客量、成交量同步下滑，住展雜誌研發長何世昌表示，下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，應與農曆春節前淡季、政府打房有關，而近期部份建商祭出「限賣令」也影響頗大。
何世昌分析，由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出的戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤。目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」，依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。
何世昌指出，雖然１月風向球分數下滑，又有打房與升息的威脅，但目前市場供需狀況仍很健康，展望今年上半年北台灣房市審慎樂觀，預期市場還在多頭軌道上穩定前進，年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球可望止跌回升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言