遠傳五大聰明方案陪你連假返鄉 出遊最高可省24,100

228連假即將到來，三天假期最適合小旅行放鬆心情，遠傳（4904）提供五大聰明方案陪伴消費者返鄉出遊，解決用路人最頭痛的交通問題。後疫情時代國旅爆發，去年228假期包含宜蘭、新竹、台東等各地景點都湧入大量遊客，減少交通路程花費的時間和金錢才能玩得更盡興，即日起至4/30，申辦遠傳指定方案，可享高鐵、國道通行費、停車費、Gogoro購車優惠或GoShare共享電動機車騎乘金優惠，最高可省24,100元，依需求選擇最適合的交通方式，讓您當個聰明用路人。

可樂旅遊高鐵專案，高鐵假期旅遊最高折抵12,000元

受疫情影響無法出國，帶動國內旅遊成長，國人也更有機會發現與體會台灣的美好。申辦「遠傳x可樂旅遊」5G月付1,399元優惠方案，可享高鐵假期行程任選最高折抵12,000元及優質訂房之專案折扣價，多樣行程包含人氣美食、DIY體驗、秘境景點、高鐵來回車票及住宿，提供習慣搭乘大眾運輸出遊的消費者更便利的選擇。

uTagGO汽車專案，國道通行費、停車費最高折抵8,000元

習慣自行開車出遊的消費者，申辦「遠傳x uTagGO」5G月付999元方案，下載uTagGOAPP並註冊會員，可享uTagGO 8,000減碳車幣，1減碳車幣等值新台幣1元，可自動全額抵繳國道通行費（需已申裝eTag）、折抵上千家合作停車場以及13縣市路邊停車費；小資族也有399方案可選擇，贈送2,400減碳車幣正好適合幾趟短天數小旅行，讓全家大小及毛小孩一同出遊行動更方便。

城市騎行自在暢遊，Gogoro Network／Gogoro／GoShare祭三大優惠方案

對於喜愛機車旅行，享受行動自由無負擔、又最不受拘束感的消費者，遠傳與Gogoro推出三款優惠方案。已有電動機車的車主，申辦「遠傳x Gogoro Network」699方案，即享「絕配雙飽」上網吃到飽+騎車騎到飽，最高享遠傳獨家電池服務資費月付699元無限騎（原價1,199元），不限里程數、不限次數電池交換，連假期間想去哪都能隨時出發。

沒有機車的消費者，申辦「遠傳x Gogoro超級騎機」方案，月付699元起晉升有車一族，享上網吃到飽及網內講到飽，購車最高現折24,100元，還可另申請各縣市政府相關補助，選購指定車款額外再送Gogoro與XROUND聯名無線藍牙耳機，讓您省更多；不想買用租借也可以，申辦「遠傳x GoShare騎樂無窮」方案，最高享GoShare騎乘金4,800元及AirPods Pro或其他3C優惠，在台北市、新北市、桃園市、雲林縣、台南市和高雄市可享24小時「GoShare隨借隨還」及新北市青春山海線「GoShare DOTS定點借還」服務，輕鬆穿梭在地人才知道的街坊巷弄、一覽北海岸沿線的明媚風光。

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