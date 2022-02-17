AsiaYo推防疫旅館預訂平台 看好百億市場需求

在疫情影響下，國際間的邊境封鎖持續近兩年，凡是入境台灣的旅客都須經過隔離檢疫的程序，也使得防疫旅館在不景氣的大環境中異軍突起。亞洲訂房網AsiaYo面對市場需求，推出防疫旅館預訂平台，掌握全台最多近300間防疫旅館資源，且週週更新房況保證有房有價，可直接下訂，無須透過客服確認。

AsiaYo配合政府的入境政策，推出便於旅客使用的人性化主題介面，旅客可依照不同的入境方案選擇8晚商品、11晚商品、15晚商品專案，再選擇需求的區域、飯店星級、設施配套等主題，可將自身需求與飯店房況在平台中一目了然。

AsiaYo觀察到全台防疫旅館的需求排行前三的城市依序為：台北、高雄、新北，而旅客在防疫旅館的選擇上最在意前三項分別為，是否有陽台或對外窗、房間坪數大小、飯店星級。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，根據內政部移民署資料顯示，2021年台灣全年入境人口約為450,000人次，隨著2022年隔離政策放寬的條件下，有望突破600,000人次，屆時防疫旅館將帶來超過百億的市場需求。

但市面上防疫旅館的資訊複雜，AsiaYo透過打造一個以旅客需求為出發的主題性預約平台，整合旗下供應商各項資源及優惠方案，未來將持續配合政府入境政策隨時動態調整，讓旅客能夠用最簡單明瞭的方式選擇適合自己的方案。

AsiaYo「防疫大補帖」防疫旅館訂房平台操作方式簡單明瞭，先針對不同需求的旅客確認「居家檢疫者」、「居家隔離者」、「自主健康管理者」等身分（8晚商品、11晚商品、15晚商品），接著選擇全台各大城市就可即時看出有房有價的現況。平台也整理旅客的熱門需求，依照設備及特色進行主題分類，設備分類中可選擇有陽台、大空間、健身器材、可開窗、嬰兒友善、有書桌、大窗戶、有浴缸等主題，而特色分類中並將全台的防疫旅館服務細分為度假風格、家庭同住、4/5星級、google評價4.5以上、特殊餐飲、免費提早入住、高樓層、超熱銷等主題，讓使用者可以輕易找出適合自己需求的飯店。

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