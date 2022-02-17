房市愈來愈誇張 新北、桃竹建商下「限賣令」

住展雜誌公布最新市場調查，1月北台灣指標建案來客量、成交量同步下滑；住展雜誌研發長何世昌表示，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部份建商祭出「限賣令」亦影響頗大。

他表示，由於房價持續上漲，部份建商擔心房子賣太快來不及調漲價格，限制代銷每周售出戶數上限，可售戶數賣完就得暫時封盤。目前新北、桃園與新竹地區都有建案實施限賣令，依個案狀況，每周可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單周成交量因此難以放大。

根據住展調查，1月住展風向球為45.3分，較去年12月減少3.7分，分數連續兩個月下跌，但對應燈號則維持綠燈。

何世昌表示，1月風向球下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，主要與季節性因素有關，目前賣方市場態勢依然牢不可破，預料年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球將往上攻高。

今年1月預售屋推案量約600億元，1月新釋出的成屋案戶數則有200餘戶，均較前一個月下滑。

何世昌分析，歷年1、2月都是推案淡月，供給量縮減屬於正常狀況。由於新開建案數量減少，舊案仍可順利去化，線上待售的住宅建案數量持續下降至1000出頭。2020年底，北台灣待售住宅建案數將近1500個，目前大減三分之一，房市天秤明顯地朝向賣方市場傾斜。

在議價率的部份，1月北台灣整體建案平均議價率約12％，變化不大。

代表市況的來客與成交組數，1月指標建案平均來人組數一周約25.1組，較去年12月減少約13組，已連續三個月下滑。指標建案平均成交組數約2.9組，也較去年12月減少約1.2組。

何世昌指出，雖然１月風向球分數下滑，又有打房與升息的威脅，但目前市場供需狀況仍很健康，展望今年上半年北台灣房市審慎樂觀，預期市場還在多頭軌道上穩定前進，接下來風向球可望止跌回升。 資料來源／住展雜誌

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