300位大樂透百萬得主出爐 房仲：新北這幾區可買房

大樂透春節期間加碼「春節百萬紅包」已全部開出，今年春節共新增300位「百萬富翁」。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然只有100萬元，若用來在當作買房頭期款，可買總價500萬元的房子，等於將資產變成五倍，也為小資族提早圓成家夢。

至於可買房地點，中南部500萬元中古屋很多，若在大台北，台灣房屋統計2021年新北市總價500萬元以下、屋齡20年內的實價登錄住宅交易分布，以淡水區交易量203件榮登冠軍，其次則為三峽區32件、八里區29件，且這前三名區域平均單價都在2字頭。

台灣房屋居家宜淡海新市鎮加盟店店東陳姿翎分析，淡水500萬元內房子多在舊市區，像是近淡江高中和真理大學的新民街、淡江大學附近的學府路、英專路與北新路，不乏電梯大樓的套房及2房物件，比如「淡大財庫」、「淡大菁英」、「海宴」等社區。

她表示，不少預算有限的小家庭會選購這些物件自住，也有買方買來投資收租。

三峽方面，台灣房屋三峽特許加盟店店長趙逸柔表示，台北大學、恩主公醫院、龍埔國小附近都有500萬元內的低總價宅，產品以10年至20年的套房為主，吸引醫療人員、學生家長等類型的買方購入置產，像是「峇里島花園」、「哈佛學園」、「耕讀園」等社區。

趙逸柔表示，三峽的房市發展受捷運三鶯線的建設帶動，捷運站點的國教院、恩主公醫院，都緊鄰三峽的舊市區，未來通車後，可大幅提升當地的聯外交通，且三峽房價仍相對親民，因此近年土城、板橋等地的買家也到三峽購屋，擴大三峽的房市買盤。

第三名的八里區，30坪以下住宅均價約21.3萬元，總價500萬就有機會買到「天泉」和「春天戀人」的河景電梯套房，這兩個社區都在龍米路一段上，擁有淡水河岸開闊視野，並緊鄰關渡大橋，與台北市僅一橋之隔，且社區還有溫泉，對愛好度假旅遊的買家頗具魅力。

台灣房屋表示，八里區的人口逐年成長，且有不少建設題材，包括淡江大橋、八里輕軌、台北港特定區區段徵收區、龍形市場BOT開發案等重大利多，可提升八里未來的交通與生活便利性，為區域房市增添前景。

第一建經研究中心副理張菱育指出，部分銀行將主建物加附屬建物坪數低於15坪的物件，視為不易轉手的小宅，新北總價低於500萬的住宅，有八成都屬於這類產品，因此消費者在購買之前，應先向銀行了解貸款條件，否則有可能只能申請到6~7成的房貸，甚至10坪以下不承貸，那麼除了大樂透的百萬獎金之外，還必須多拿出一些個人存款才能購屋。

張旭嵐表示，除了自住，如果是有殼族中獎，也能用這筆獎金當頭期款，買間500萬元的小宅出租，若出租到1萬元，投報率就有2.4%，比第二屋貸款利率1.6%還高，不僅現賺租金投報，長期下來也有增值空間，滾出新身價。 資料來源／台灣房屋

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