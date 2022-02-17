快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

300位大樂透百萬得主出爐 房仲：新北這幾區可買房

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
淡水。記者游智文／攝影
淡水。記者游智文／攝影

大樂透春節期間加碼「春節百萬紅包」已全部開出，今年春節共新增300位「百萬富翁」。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然只有100萬元，若用來在當作買房頭期款，可買總價500萬元的房子，等於將資產變成五倍，也為小資族提早圓成家夢。

至於可買房地點，中南部500萬元中古屋很多，若在大台北，台灣房屋統計2021年新北市總價500萬元以下、屋齡20年內的實價登錄住宅交易分布，以淡水區交易量203件榮登冠軍，其次則為三峽區32件、八里區29件，且這前三名區域平均單價都在2字頭。

台灣房屋居家宜淡海新市鎮加盟店店東陳姿翎分析，淡水500萬元內房子多在舊市區，像是近淡江高中和真理大學的新民街、淡江大學附近的學府路、英專路與北新路，不乏電梯大樓的套房及2房物件，比如「淡大財庫」、「淡大菁英」、「海宴」等社區。

她表示，不少預算有限的小家庭會選購這些物件自住，也有買方買來投資收租。

三峽方面，台灣房屋三峽特許加盟店店長趙逸柔表示，台北大學、恩主公醫院、龍埔國小附近都有500萬元內的低總價宅，產品以10年至20年的套房為主，吸引醫療人員、學生家長等類型的買方購入置產，像是「峇里島花園」、「哈佛學園」、「耕讀園」等社區。

趙逸柔表示，三峽的房市發展受捷運三鶯線的建設帶動，捷運站點的國教院、恩主公醫院，都緊鄰三峽的舊市區，未來通車後，可大幅提升當地的聯外交通，且三峽房價仍相對親民，因此近年土城、板橋等地的買家也到三峽購屋，擴大三峽的房市買盤。

第三名的八里區，30坪以下住宅均價約21.3萬元，總價500萬就有機會買到「天泉」和「春天戀人」的河景電梯套房，這兩個社區都在龍米路一段上，擁有淡水河岸開闊視野，並緊鄰關渡大橋，與台北市僅一橋之隔，且社區還有溫泉，對愛好度假旅遊的買家頗具魅力。

台灣房屋表示，八里區的人口逐年成長，且有不少建設題材，包括淡江大橋、八里輕軌、台北港特定區區段徵收區、龍形市場BOT開發案等重大利多，可提升八里未來的交通與生活便利性，為區域房市增添前景。

第一建經研究中心副理張菱育指出，部分銀行將主建物加附屬建物坪數低於15坪的物件，視為不易轉手的小宅，新北總價低於500萬的住宅，有八成都屬於這類產品，因此消費者在購買之前，應先向銀行了解貸款條件，否則有可能只能申請到6~7成的房貸，甚至10坪以下不承貸，那麼除了大樂透的百萬獎金之外，還必須多拿出一些個人存款才能購屋。

張旭嵐表示，除了自住，如果是有殼族中獎，也能用這筆獎金當頭期款，買間500萬元的小宅出租，若出租到1萬元，投報率就有2.4%，比第二屋貸款利率1.6%還高，不僅現賺租金投報，長期下來也有增值空間，滾出新身價。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

八里 房市 春節

延伸閱讀

新北推2030三環六線願景 侯友宜：翻轉新北靠軌道建設

建商砸7.3億元買北投旅館 專家：改建後推案上看7字頭

張旭嵐／虎年迎新宅！購屋看科學風水 一年順風順水

大直老華廈不輸豪宅西華富邦 每坪142萬吸引低調高端客

相關新聞

政府打房壓房價 建商卻擔心賠錢賣、祭「限賣令」因應

最新房市風向球2022年1月分數為45.3分，較去年12月減少3.7分，分數連續兩個月下跌，但對應燈號則維持綠燈。風向球...

新加坡航空簽七架空中巴士A350F貨機訂單 穩固貨運市場

新加坡航空（新航）簽訂七架空中巴士A350F貨機的確定訂單以及五架的選擇權。該購機協議於2月16日在2022新加坡航空展...

中鋼3月盤價調漲 各產品基價平均調漲2.44%

中鋼（2002）內銷鋼品盤價今（17）日開出，3月份月盤產品基價平均調漲2.44%，每公噸500～800元；其中熱軋鋼板...

「勤美之丘」60億投資案神助攻 台中西區再現補漲動能

勤美集團宣布啟動台中二期「勤美之丘」土地開發案，全案總投資額預計60億元，將打造二期商場與住宅大樓，此舉等同於為區域房市...

中華電攜手愛立信 打造亞洲離岸風電首座行動企業專網

中華電信（2412）宣布，中華電信與愛立信聯手打造，沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場的企業專用網路日前正式宣布啟...

解封題材航空雙雄成交爆量 華航股價續創高

受惠解封題材發酵，航空雙雄股價大漲，華航今天盤中勁揚7.9%，來到31.25元，續創23年來新高；長榮航更飆漲9%，達3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。