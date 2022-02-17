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迎日本3月重啟國門 旅行社回補人力、日本自由行上架

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
為邊境旅遊解封做準備，旅行社紛紛開始回補人力。歐新社
為邊境旅遊解封做準備，旅行社紛紛開始回補人力。歐新社

日本宣布3月重啟國門，首相岸田文雄今天將舉行記者會說明，外國人入境，隔離天數將降為三天，且台灣也列入首波開放名單中。由於日本向來是台灣最大的觀光目的地，激勵旅行社股今（17）日大漲表態，早盤包括鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）、易飛網（2734）股價全面亮燈鎖上漲停價，雄獅（2731）盤中也大漲逾8%。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，已經開始在為邊境旅遊解封做準備，內部目前已開始在回補人力，今年以來每月新增20-30個新進人員，主要是過去兩年海外旅遊封鎖，出境旅遊業務停擺，使相關人才大幅流失，為了海外旅遊重新開放預做準備，因此，已開始擴編人力，做組織上的重新架構。

此外，雄獅近期也悄悄上架日本自由行的商品，以與長榮包機的合作模式，推出東京、大阪、四國、名古屋、東北等自由型商品進行銷售，出發時間為4月份，不過，此商品以出入境皆免隔離為前提，一旦還要隔離，就會退回訂金，取消行程。

游國珍表示，隨著各國國境解封，檢疫隔離天數逐漸縮短，境外旅遊朝向逐步開放的趨勢愈來愈明顯。不過，旅遊業要真正復甦、甚至大爆發還是要等到雙邊國家出入境免隔離才有可能看到，只要出境、入境仍須隔離，就代表政府對疫情變化仍有疑慮，對消費者而言，亦增加了時間、費用成本。其次，旅行社主要業務來自團體旅遊，台灣目前海外團體旅遊仍在管制當中，要到下半年才較有機會鬆綁。

游國珍認為，隨著新冠疫苗施打普及率逐漸增加，口服藥也持續發展，樂觀來看，下半年有機會開放出境旅遊，明年短程航線可望率先復甦，長程線復甦則會在兩年後。

日本 雄獅

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