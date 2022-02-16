興富發砸20億買地 專家：帶建照購地將常態化

看好桃園、中南部房市表現，繼1月28日參與台中水湳經貿路二段1,135坪土地合建案後，興富發建設今（16）日公告以總價20.37億元買下桃園市中路二段28地號之1,579.46坪土地，賣方為美達投資，值得注意的是，該交易是帶建照購入；建商表示，該案位於桃園中路重劃區，認為公司未來將朝中小坪數產品規劃。

建商指出，由於政府持續打房，並祭出購地貸款限18個月內動工，若超過期限未動工，將按比例收回貸款且採階梯式逐年加碼利息。此政策將加快建商對手中土地開發速度，過去帶建照購地情形多在追求建案高周轉率的中大型建商或是上市櫃建商上，像是興富發建設就是最好的案例，今年連兩筆土地都是帶建照去開發。

建商分析，在政府祭出購地貸款限18個月內動工新措施之下，認為接下來建商購入具有建照的土地情況將愈來愈普遍，帶建照購地將常態化。也就是說，未來地主若要賣地，在找好建商買家的同時，需同步幫建商請照，以便加速開發商土地開發時程。

建商指出，2020年底至今，政府打房愈來愈用力，不過卻無法抑制房價上漲，關鍵原因就是通膨；雖然這波房價上漲力道較大，但卻還沒到高點。

開發商強調，在建商必須購入土地原料進行開發之下，素地變成房子過程中所會遇到原物料上漲、缺工導致工資上漲，以及通膨引爆置產客出手買房所推升的買氣之下，光是這三大因素就會助漲房價墊高，政府打房還是要對症下藥，才能比較有效抑制這波房價上漲。

商品推薦