快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興富發砸20億買地 專家：帶建照購地將常態化

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
建商分析，在政府祭出購地貸款限18個月內動工新措施之下，認為接下來建商購入具有建照的土地情況將愈來愈普遍，帶建照購地將常態化。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
建商分析，在政府祭出購地貸款限18個月內動工新措施之下，認為接下來建商購入具有建照的土地情況將愈來愈普遍，帶建照購地將常態化。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

看好桃園、中南部房市表現，繼1月28日參與台中水湳經貿路二段1,135坪土地合建案後，興富發建設今（16）日公告以總價20.37億元買下桃園市中路二段28地號之1,579.46坪土地，賣方為美達投資，值得注意的是，該交易是帶建照購入；建商表示，該案位於桃園中路重劃區，認為公司未來將朝中小坪數產品規劃。

建商指出，由於政府持續打房，並祭出購地貸款限18個月內動工，若超過期限未動工，將按比例收回貸款且採階梯式逐年加碼利息。此政策將加快建商對手中土地開發速度，過去帶建照購地情形多在追求建案高周轉率的中大型建商或是上市櫃建商上，像是興富發建設就是最好的案例，今年連兩筆土地都是帶建照去開發。

建商分析，在政府祭出購地貸款限18個月內動工新措施之下，認為接下來建商購入具有建照的土地情況將愈來愈普遍，帶建照購地將常態化。也就是說，未來地主若要賣地，在找好建商買家的同時，需同步幫建商請照，以便加速開發商土地開發時程。

建商指出，2020年底至今，政府打房愈來愈用力，不過卻無法抑制房價上漲，關鍵原因就是通膨；雖然這波房價上漲力道較大，但卻還沒到高點。

開發商強調，在建商必須購入土地原料進行開發之下，素地變成房子過程中所會遇到原物料上漲、缺工導致工資上漲，以及通膨引爆置產客出手買房所推升的買氣之下，光是這三大因素就會助漲房價墊高，政府打房還是要對症下藥，才能比較有效抑制這波房價上漲。

建商 房價 通膨

延伸閱讀

建商砸7.3億元買北投旅館 專家：改建後推案上看7字頭

政府重拳打房 賴正鎰：建商年獲利僅剩3%快活不下去了

嘉市垂楊、吳鳳路口都更成功 建商投23億打造15樓宅

建商千金是模特兒更是卡車司機 開怪手、壓路機也難不倒她

相關新聞

台灣生活新聞頻道申設案 NCC續行審議

台數科旗下鑫傳國際多媒體申設「台灣生活新聞」頻道，去年初審未通過，今（16）日再度叩關國家通訊傳播委員會（NCC）複審，...

台南營運處遭搜索 中華電：主動提告案件

中華電信今天公告，台南地檢署至台南營運處進行搜索，為公司主動提告案件，但不便透露具體細節，將會全力配合後續司法調查

興富發砸20億買地 專家：帶建照購地將常態化

看好桃園、中南部房市表現，繼1月28日參與台中水湳經貿路二段1,135坪土地合建案後，興富發建設今（16）日公告以總價2...

義隆搶占ADAS商機 策略性投資奇美車電

觸控IC大廠義隆（2458）積極跨入汽車電子市場，16日宣布將策略性投資奇美車電，將其產品結合義隆的人工智慧(AI)技術...

來台旅客較疫情前減少99% 這公司抄底入市接手16家旅館

疫情嚴重衝擊觀光產業，國內飯店出現轉手潮與改建潮。信義房屋專案經理曾敬德表示，2020年受疫情影響，國際來台人數剩下1成...

1.4萬人仍放無薪假 本期國籍航空增300人

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期共有2226家事業單位、1萬4129人實施，比上期增加207家、1470...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。