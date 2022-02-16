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來台旅客較疫情前減少99% 這公司抄底入市接手16家旅館

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
疫情直接衝擊國內的觀光消費市場，包括飯店業與觀光商圈的沿街店面，都受到嚴峻的打擊，迎接而來的就是飯店業的轉手潮與改建潮。圖／聯合報系資料照
疫情直接衝擊國內的觀光消費市場，包括飯店業與觀光商圈的沿街店面，都受到嚴峻的打擊，迎接而來的就是飯店業的轉手潮與改建潮。圖／聯合報系資料照

疫情嚴重衝擊觀光產業，國內飯店出現轉手潮與改建潮。信義房屋專案經理曾敬德表示，2020年受疫情影響，國際來台人數剩下1成、138萬人，沒料到2021情況更為嚴峻，2021年旅客人數竟然「1折再1折」，剩下14萬人次，較疫情前國際觀光熱絡時，減少了99%，直接衝擊國內的觀光消費市場，包括飯店業與觀光商圈的沿街店面，都受到嚴峻的打擊，迎接而來的就是飯店業的轉手潮與改建潮。

光台北市2020年以來，累計已經有8件飯店申請危老改建核准，曾敬德指出，這波疫情導致的觀光雪崩，讓業主重新思考不動產未來的經營方向，就算疫情過去，老飯店的競爭力不見得比的上新飯店，部分的老飯店從「不動產經營轉型成開發」，可創造更高效益。

雖然疫情導致國際觀光崩盤，但也有業者透過新的經營模式，帶動飯店產業進行數位轉型。曾敬德指出，在這波飯店業的不景氣中，甚至有訴求無人化智能旅店管理的敦謙國際公司，自2020年以來就逆勢接手了16家的飯店或商旅，包括彰化知名的全台大飯店、信義區的晶璽商旅、京華城商圈的哲園商旅、南港的麒麟商旅、台南的麗新大酒店、及已出售部分資產的高雄華園大飯店等，而該公司主要有承攜行旅與雀客旅館兩個品牌。

曾敬德說，大量接手商旅的業者，先搶這波防疫旅館商機，且對於防疫旅館的規範相當有經驗，可以快速複製，直到現在還在市場上尋找合適的物件；將來則可等待未來國際觀光復甦的商機。

觀光 疫情

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