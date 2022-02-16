防疫新產品Panasonic推開機全室防疫 關機全機防霉空調

氣候變遷與新冠疫情帶來生活衝擊，也使家電廠因應市場需求，研發新的相關產品，Panasonic今（16）日舉辦空調新商品發表會，引進業界唯一日本最新100倍nanoeTM X科技，強調開機可全室防疫、關機則全機防霉，更有利於消費者居家防疫。

Panasonic研發並搭載新一代nanoeTM X，nanoe濃度提升100倍，每秒可釋放48兆氫氧（OH）離子，藉由濃度提升，更快有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等，領先做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準。該公司強調，有了nanoeTM X就像家中空氣有了抗體，為空氣品質建立防護網；再加上三重淨化設計從開機自體清淨到關機乾燥防霉，每次使用Panasonic空調都能自動清潔保養。

此外住宅智慧化近年來也快速普及，並帶動智慧家電的買氣，今年Panasonic IoT智慧家電進一步整合全熱交換器，讓家中空氣品質智慧控制系統再升級。完善的IoT空調空質的商品，消費者即使不在家中也能遠端控制，24小時常保居家空氣暢通清新，消費者更可透過遠端環控，直接控制家中該品牌的空調、除濕機、全熱交換器等家電，隨時可以掌控家裡的溫濕度、氣流、清淨度，常保居家環境健康。

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