科技業需求暴增 頂級商辦成市場競逐焦點

商辦租賃市場快速崛起，仲量聯行今（16）日發布統計報告指出，全球隨著科技業在疫情期間及疫後的蓬勃發展，規模較大的科技公司，在對研發中心及人才需求的雙重壓力下，對新承租的辦公室坪數需求增加近70%，而台灣也發生同樣的現象，指標性科技公司在北市A辦租賃市場就佔了65%。

研究報告指出，需求增加帶來市場動能，以美國為例，近五季商辦場租賃量，僅有屋齡5年內的辦公大樓是正成長，屋齡5年以上的辦公大樓，退租量都比承租來的多，香港則是僅有市場頂層的超A級辦公大樓是正成長，顯見屋齡新、設備好的頂級辦公大樓是市場競逐的焦點，而台灣亦正在發生同樣現象。

像是位在台灣的HP、AMD、GOOGLE、LINE等指標性科技公司，2021年於南港、內湖、板橋等地承租的辦公空間，單位動輒四、五千坪甚至上萬坪，總承租量體更是已近2021年市中心整體A辦市場約4萬坪租賃量的65%，專家分析二大原因，一是受惠於疫情下剛性經濟發展，科技業需求增加，二是目前台北市區A辦市場新大樓選擇實在有限。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，疫情雖然重創各產業，但也讓全球所有產業均被迫進行一系列急速科技轉型，不論是對外銷售模式線上化、內部WFH遠距辦公系統、辦公空間ESG考量，對科技產品及科技服務的需求，都直接或間接地推升科技業產值，使得科技業在這波疫情後，釋出的職缺增加，對大坪數科辦總部、研發中心的辦公空間需求進而領先其他產業。

其次，疫後市場競爭加劇，各產業無不卯足全力提升辦公環境吸引該產業頂尖人才，造成市區能滿足市場最新需求的新形態大樓供不應求，近乎滿租。此情形更因商辦主要房東-金融壽險業開始將原先預計釋出市場的新供給收為自用而加劇，科技業在無法於市區取得大坪數辦公空間的限制之下，對辦公空間需求被迫轉移至政府新規劃的非傳統核心地區，諸如內湖、南港、士北科等地。

展望2022年，仲量聯行表示，台北市中心商用不動產仍會是投資方首選，但符合疫後創新、科技整合需求的新市區大坪數商辦、科辦大樓；以及新北、桃園及中南部規劃良好的產業園區、科學園區，亦是各投資者投資數據中心、設置大型廠辦、物流中心的熱區，並隨地方政府對人才培育及居住開發規劃，或將逐漸成為吸引就業人才的綜合型發展熱區。

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