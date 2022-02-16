建商砸7.3億元買北投旅館 專家：改建後推案上看7字頭

經營26年的北投「水紗蓮休閒旅館」，去年8月底熄燈歇業，據實價揭露，該旅館在去年11月時易主，新買家「悅禧建設」以7.3億元整棟包下，排除持分交易後，成為2021年台北市最高總價透天交易，專家分析，飯店、旅館申請危老改建夯，預計朝商複合方向重建機率高，預計推案可上看7字頭。

「水紗蓮休閒旅館」建物坪數753.03坪、土地208.12坪，悅禧建設購入的土地單價約350萬元，原本是由「別府旅館公司」所持有，整棟共6層樓，位在北投區中山路上，一旁就是捷運新北投站，鄰近北投公園及七星公園，附近餐廳林立，商業機能及交通機能便利，吸引不少旅客來此度假泡溫泉。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市素地難求，而30年以上建築，既享有危老的容積獎勵、稅費優惠，且土建融貸款不受銀行法的放款限制，規劃彈性高，成為近年建商積極獵樓的標的。

北投水紗蓮休閒旅館原址，地上建物屋齡已高達44年，符合危老改建的門檻，該飯店土地使用分區為特定觀光商業專用區，依照當地的土地使用管制規範，未排除住宅用途，所以可規劃住宅產品，只是地面層應維持商用，因此未來朝住商複合方向加以重建的機會不低。

目前該區段同地目的新案不多，輕屋齡物件選擇少，近十年來僅「御品行館」、「昇陽明」等案，故這些社區的房價表現都不錯，均價可達6、7字頭，因此水紗蓮往後若推案，創價空間可期。

近年疫情衝擊國內觀光旅遊業，不少老旅館或飯店轉型或易主，台灣房屋趨勢中心彙整雙北2021年交易的飯店，包括台北綠蒂大飯店以近5億易主金馬獎酒商「翡馬貿易」經營，淡水艾蔓精緻旅館5.15億易主「力源國際實業」，位於汐止的台北富信大飯店則以18.5億賣給「東立物流」接手。

張旭嵐指出，除了賣飯店換現金，台北不少老飯店為自有資產，因位於精華地段、基地方正完整，屋齡又符合危老獎勵，面臨旅宿市場低潮，乾脆趁此機會資產活化，包括馥敦飯店南京館、台北國賓飯店、六福客棧、西華飯店等，都趁勢將自有資產開發改建展新貌。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年央行頻頻出手打炒房，而且為了遏止「借錢養地」的陋習，央行要求借款人的購地貸款，在購地後18個月內就必須動工，否則將會逐步按比例收回貸款，並逐年加計利息，不過如果是都更或危老的購地貸款，就不在此管制範圍內，且利率也比起一般的土建融貸款更為優惠，因此也推動建商進行老舊建築的整合開發速度。 資料來源／台灣房屋

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