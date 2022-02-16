快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建商砸7.3億元買北投旅館 專家：改建後推案上看7字頭

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
水紗蓮休閒旅館。圖／翻攝自Google Maps
水紗蓮休閒旅館。圖／翻攝自Google Maps

經營26年的北投「水紗蓮休閒旅館」，去年8月底熄燈歇業，據實價揭露，該旅館在去年11月時易主，新買家「悅禧建設」以7.3億元整棟包下，排除持分交易後，成為2021年台北市最高總價透天交易，專家分析，飯店、旅館申請危老改建夯，預計朝商複合方向重建機率高，預計推案可上看7字頭。

「水紗蓮休閒旅館」建物坪數753.03坪、土地208.12坪，悅禧建設購入的土地單價約350萬元，原本是由「別府旅館公司」所持有，整棟共6層樓，位在北投區中山路上，一旁就是捷運新北投站，鄰近北投公園及七星公園，附近餐廳林立，商業機能及交通機能便利，吸引不少旅客來此度假泡溫泉。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市素地難求，而30年以上建築，既享有危老的容積獎勵、稅費優惠，且土建融貸款不受銀行法的放款限制，規劃彈性高，成為近年建商積極獵樓的標的。

北投水紗蓮休閒旅館原址，地上建物屋齡已高達44年，符合危老改建的門檻，該飯店土地使用分區為特定觀光商業專用區，依照當地的土地使用管制規範，未排除住宅用途，所以可規劃住宅產品，只是地面層應維持商用，因此未來朝住商複合方向加以重建的機會不低。

目前該區段同地目的新案不多，輕屋齡物件選擇少，近十年來僅「御品行館」、「昇陽明」等案，故這些社區的房價表現都不錯，均價可達6、7字頭，因此水紗蓮往後若推案，創價空間可期。

近年疫情衝擊國內觀光旅遊業，不少老旅館或飯店轉型或易主，台灣房屋趨勢中心彙整雙北2021年交易的飯店，包括台北綠蒂大飯店以近5億易主金馬獎酒商「翡馬貿易」經營，淡水艾蔓精緻旅館5.15億易主「力源國際實業」，位於汐止的台北富信大飯店則以18.5億賣給「東立物流」接手。

張旭嵐指出，除了賣飯店換現金，台北不少老飯店為自有資產，因位於精華地段、基地方正完整，屋齡又符合危老獎勵，面臨旅宿市場低潮，乾脆趁此機會資產活化，包括馥敦飯店南京館、台北國賓飯店、六福客棧、西華飯店等，都趁勢將自有資產開發改建展新貌。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年央行頻頻出手打炒房，而且為了遏止「借錢養地」的陋習，央行要求借款人的購地貸款，在購地後18個月內就必須動工，否則將會逐步按比例收回貸款，並逐年加計利息，不過如果是都更或危老的購地貸款，就不在此管制範圍內，且利率也比起一般的土建融貸款更為優惠，因此也推動建商進行老舊建築的整合開發速度。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

建商 觀光 都更 炒房

延伸閱讀

十大建商押寶重劃區 百億大案輩出

美炸！北部2大「免費櫻花秘境」避開人潮靜謐賞櫻　台北北投、桃園部落有夢幻級粉櫻

轎車違停堵巷口人卻跑南部　北投男怒貼20張A4讓他紅

張旭嵐／虎年迎新宅！購屋看科學風水 一年順風順水

相關新聞

台灣生活新聞頻道申設案 NCC續行審議

台數科旗下鑫傳國際多媒體申設「台灣生活新聞」頻道，去年初審未通過，今（16）日再度叩關國家通訊傳播委員會（NCC）複審，...

台南營運處遭搜索 中華電：主動提告案件

中華電信今天公告，台南地檢署至台南營運處進行搜索，為公司主動提告案件，但不便透露具體細節，將會全力配合後續司法調查

興富發砸20億買地 專家：帶建照購地將常態化

看好桃園、中南部房市表現，繼1月28日參與台中水湳經貿路二段1,135坪土地合建案後，興富發建設今（16）日公告以總價2...

義隆搶占ADAS商機 策略性投資奇美車電

觸控IC大廠義隆（2458）積極跨入汽車電子市場，16日宣布將策略性投資奇美車電，將其產品結合義隆的人工智慧(AI)技術...

來台旅客較疫情前減少99% 這公司抄底入市接手16家旅館

疫情嚴重衝擊觀光產業，國內飯店出現轉手潮與改建潮。信義房屋專案經理曾敬德表示，2020年受疫情影響，國際來台人數剩下1成...

1.4萬人仍放無薪假 本期國籍航空增300人

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期共有2226家事業單位、1萬4129人實施，比上期增加207家、1470...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。