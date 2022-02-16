超商一窩蜂拓超市店 小七、萊爾富也布局自煮商機

統一超（2912）旗下7-ELEVEN今年1月開出全新便利快超市「OPEN NOW」之後，全家（5903）緊接著也推出「FamiSuper超市店」全新店型。超商老三萊爾富也表示，看好自煮商機，目前已逾300家門市提供大型的冷凍島櫃，今年冷凍島櫃預計會擴增至千台，目前已引進數十種商品。國內超商的競爭不僅擴大到超市的布局，也顯示零售業走入成熟期後，產業界線愈來愈模糊。

7-ELEVEN今年發布的新店型「OPEN NOW」將門市串接外送服務以拓展生鮮雜貨商機，以「24小時外送服務」、「門市倉庫即衛星倉儲」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」三大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等輕料理需求，7-ELEVEN表示，導入OPEN NOW前後帶動單店生鮮蔬菜、冷凍生鮮等相關類別倍數成長。

此外，「i預購」及「i划算」兩大平台也販售像是生鮮肉品、火鍋配料和湯底的懶人包，已截切清洗後的蔬菜包、方便小家庭及單身族一次購入多種蔬果的蔬果箱及新年期間熱賣的水果禮盒等商品，近期以每日限量販售的香水草莓、砂糖橘等盒裝水果賣力較佳，帶動相關類別業績可較去年同期成長三成以上。

7-ELEVEN自2014年正式宣布發展生鮮蔬菜專區、2020更擴大「嚴選素材鮮物」專區並與「安永鮮物」合作，增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，積極與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上，其中發現高需求商圈，如住宅、封閉型及醫院型門市的冷凍品業績比高出一般門市近三倍。

萊爾富也表示，民眾減少群聚外食，帶動自煮風潮興盛，已逾300家門市提供大型的冷凍島櫃，今年冷凍島櫃預計會擴增至千台，目前也引進數十種商品，包含冷凍的魚肉、牛肉、雞肉、香腸、魚丸、烤半雞、特選嫩煎牛排、超值牛五花、虱目魚肚、鯛魚片等冷凍商品，讓消費者在超商就能便利購買冷凍商品。

萊爾富在2020年7月首度於北市湖鑽、淡水新洲、外埔馬鳴埔三家門市，引進7尺大型冰櫃，上架透過在地漁會新鮮直送的商品；同年8月，隨著虱目魚產季的到來，也趁勢開賣虱目魚食材；同年12月，因應年節應景與祭拜需求，再推出白鯧魚，都有不俗的銷售成績，因此持續擴大冷凍島櫃的引進。

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