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鄉林賴正鎰：今年兩岸推案量 挑戰近300億

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
對於鄉林疫後的推案計畫，鄉林建設董事長賴正鎰說，六大都會區的房市行情依舊看好，今年開始鄉林推案將有「五大戰略」方向，包括加大在雙北與台中等都會區的推案力道、「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理等。
對於鄉林疫後的推案計畫，鄉林建設董事長賴正鎰說，六大都會區的房市行情依舊看好，今年開始鄉林推案將有「五大戰略」方向，包括加大在雙北與台中等都會區的推案力道、「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理等。

對於鄉林疫後的推案計畫，鄉林建設董事長賴正鎰說，六大都會區的房市行情依舊看好，今年開始鄉林推案將有「五大戰略」方向，包括加大在雙北與台中等都會區的推案力道、「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理等。

今年鄉林建設預計在台灣推案108億元，大陸成都案R6+R4地塊住宅190億元，今年兩岸總銷高達近300億元。

對於鄉林2022年新的一年目標，賴正鎰說，都更、危老的融資案可不受銀行放款上限約束，行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，接下來鄉林建設將持續經營都更或危老地主合建案，凸顯優勢；今年推案重心放在台北市與新北市，除了都更案外，也有新的購地計畫，逐步落實每年200億元推案量目標。

大陸房產部分，目前鄉林集團在青島涵碧莊園複層沙灘別墅已近完銷；南京「涵碧樓行館」酒店式公寓與「涵碧樓金融中心」商辦，目前累計銷售逾八成，希望今年可以完銷。成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案在去年4月解除航空管制後陸續復工，目前售樓中心與樣品屋完成，準備Q2開盤，今年先後推案的R6與R4兩地塊總銷約台幣190億元。此外鄉林也會持續在青島，南京，成都等省會城市購地推案。

鄉林訂下今年五大戰略∶(一)都更危老、合建購地並行，加強六都布局;(二)集團「品牌感動深化年」，提升鄉林及涵碧樓服務品質；(三)「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理；(四)投入「高端康養中心」產業，鎖定南京與成都的銀髮族高端休閒度假養生；(五)兩岸推案提速前進，今年總推案量目標破300億元，獲利雙位數成長。

鄉林 都更 涵碧樓

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