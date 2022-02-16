「聯聚瑞和」實登揭露41樓單價88萬 創台中毛胚屋新高

標榜中台灣最高的住宅大樓「聯聚瑞和大廈」完工落成，根據最新一期實價登錄，40樓和41樓由同家族購買，購屋總價高達5.855億元，41樓單價不計雨遮達88萬元，更突破台中七期毛胚屋單價紀錄。

另在台中年度十大豪宅榜中，「聯聚瑞和大廈」亦以均價71.4萬元登上榜首，同時也是唯一均價突破7字頭的社區。

業界指出，近幾年雖然有不少北部建商到台中推案，但從豪宅排行榜趨勢可以觀察到，這幾年入榜仍以在地豪宅建商居多數。

其中，聯聚堪稱中部富豪指名度第一的品牌，屋齡13年的「聯聚信義大廈」締造榜首蟬聯最多年紀錄，最新完工落成的「聯聚瑞和大廈」，也受到市場高度矚目。

位於秋紅谷生態公園首排的「聯聚瑞和大廈」，面對9,075坪新市政特區中最開闊的公園景觀，此案在規劃之初，聯聚即設定要在此基地規劃「中台灣最高」的住宅大廈，共43層樓高172.8公尺，前後歷時七年打造。

聯聚建設總經理王于娟說，由於摩天高樓有許多挑戰和限制，不僅法規要求加倍嚴謹、營造成本高，工程期也長，一般建商會選擇迴避的因素，聯聚卻敢於挑戰，以建築高度表決心，在各項規格設立「聯聚天花板」，耐震係數達0.409g，高於法規要求42%，種種要求都是七期標竿。

王于娟表示，「聯聚瑞和」定位清晰，是聯聚對於生活哲學的實踐，代表的是一種不容妥協的理想。在公設空間裡處處充滿藝術驚喜，一樓大廳鎮宅之寶，來自洛可可畫派代表人物Antonio Bellucci(1654-1726)，作品多被德國、奧地利及英國皇室貴族所收藏。

這幅17世紀油畫中主角為女神維納斯與其子邱比特，母子眼神中充滿了愛，一旁飛鴿代表和平，因此這幅畫名為「愛與和平」，以美好寓意祝福聯聚瑞和的住戶。

東西廳則擺放兩幅17世紀巴洛克風格油畫，出自義大利那不勒斯首席畫家Luca Giordano (1634-1705)之手，其多幅作品被收藏於英國國家畫廊，聯聚瑞和大廈內竟擺放了三件大師之作。

其中成對的作品「葡萄豐收」特別吸睛，以希臘酒神精神象徵富饒樂居。

不只主要公設空間處處精彩，就連梯廳、地下停車場等容易讓人忽略的空間，也擺設藝術作品，來到B1空間，映入眼簾的是17世紀末的刺繡藝術收藏，為珍貴的歐洲佛蘭芒藝術珍品，畫面中由兩個貴族家徽於皇冠下相連，象徵幸福共好。

王于娟強調，對聯聚來說，美學是無數細節的積累，與對品味的堅持，因此在聯聚社區內可以感受到處處都是驚喜。 「聯聚瑞和」就連梯廳、地下停車場等容易讓人忽略的空間也擺設藝術作品。記者宋健生/攝影 「聯聚瑞和」完工落成，實登揭露41樓單價達88萬元創台中毛胚屋新高。記者宋健生/攝影

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