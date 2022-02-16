政府重拳打房 賴正鎰：建商年獲利僅剩3%快活不下去了

鄉林建設（5531）集團董事長、全國商總主席賴正鎰今（16）日在鄉林集團年度記者會指出，面對政府今年將升息並持續祭出土建融管制及預售禁止轉手等打房措施，「現在建商每年僅剩下3%利潤，都快活不下去了」，建商恐淪為「加工業」。

賴正鎰強調，政府打房搞錯方向，不能光把抑制房價上揚的壓力放在建商身上，用重稅手法抑制打房，但提高稅金只會讓屋主將成本轉嫁給購屋或租屋者，應從地主等土地供給面著手，降低土地價格，才有可能真的將房價壓下來。

賴正鎰指出，政府面對房市漲價快速，端出許多打炒房措施與囤房稅，央行與內政部已祭出四度出手打炒房，內政部今年初再度提出「預售屋新五規」，準備在下半年通過立法，限制預售屋轉手，要讓房市持續降溫。

他認為，今年受到政府持續重手打房，今年預估推案量將從去年破1.8兆元、下降20%，只剩1.45兆元左右，呈現「量縮、價微揚」的格局。

對於政府打房一波波，短期內似乎還沒有縮手的趨勢，賴正鎰指出，建商與房產業都不希望房價再繼續漲上去，也支持政府穩房價的措施，但請政府不要一昧猛打房，而是應該要尊重市場機制。

他也強調，國內物價上揚，建築業的鋼材與工人都漲了一倍之多，漲幅驚人，希望政府能儘快開放民間營造業可以引進外勞，減輕板模或鋼筋綁紮等工人嚴重短缺的情況，此外還要控制物價，包括混凝土需要的砂石開採與水泥等的招標作業，應該設法穩定價、量。

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