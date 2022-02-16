賴正鎰：五大戰略讓鄉林華麗轉身 今年兩岸推300億

鄉林集團董事長賴正鎰16日表示，六大都會區的房市行情依舊看好，因此他提出五大戰略方向，將加大在雙北與台中等都會區的推案力道，預計在台灣推案108億元，大陸成都案R6+R4地塊住宅190億元，今年兩岸總銷高達近300億元。

賴正鎰說，都更、危老的融資案可不受銀行放款上限約束，行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，鄉林建設長期經營都更或危老地主合建案，更能凸顯優勢。

鄉林去年首度插旗三重的「鄉林恆美」預售案三個月完銷，更創下當地新推案的最高單價，去年底也完成新莊副都心「鄉林淳真」交屋。今年推案重心放在台北市與新北市，除了都更案外，也有新的購地計畫，逐步落實每年200億元推案量目標。

他說，近年中科產業聚落持續擴大，已有超過5萬名科技新貴族在中科上班，帶來人口紅利，購屋需求量大增，鄉林以台中為大本營，也會加大投資力道，看好台積電計畫在中科擴廠效益，積極在十三、十四期及單元五等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

另外看好台中房市外溢趨勢，首度跨到台中以南的彰化員林推案「鄉林圓頂」，潛銷期間已接獲近300位客人預約，年後開工後正在全力衝刺，在規劃設計與住宅安全等創下員林大樓的多項新紀錄。

大陸房產部分，青島涵碧莊園複層沙灘別墅已近完銷；南京「涵碧樓行館」酒店式公寓與「涵碧樓金融中心」商辦，目前累計銷售逾八成。成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案在去年4月解除航空管制後陸續復工，目前售樓中心與樣品屋完成，準備Q2開盤，今年先後推案的R6與R4兩地塊總銷約台幣190億元。

此外鄉林也會持續在青島，南京，成都等省會城市購地推案。

賴正鎰為鄉林訂下今年五大戰略∶一、都更危老、合建購地並行，加強六都布局。二、集團「品牌感動深化年」，提升鄉林及涵碧樓服務品質；三、「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理。

四、投入「高端康養中心」產業，鎖定南京與成都的銀髮族高端休閒度假養生；五、兩岸推案提速前進，今年總推案量目標破300億元，獲利雙位數成長。

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