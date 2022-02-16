快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴正鎰：五大戰略讓鄉林華麗轉身 今年兩岸推300億

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者游智文／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者游智文／攝影

鄉林集團董事長賴正鎰16日表示，六大都會區的房市行情依舊看好，因此他提出五大戰略方向，將加大在雙北與台中等都會區的推案力道，預計在台灣推案108億元，大陸成都案R6+R4地塊住宅190億元，今年兩岸總銷高達近300億元。

賴正鎰說，都更、危老的融資案可不受銀行放款上限約束，行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，鄉林建設長期經營都更或危老地主合建案，更能凸顯優勢。

鄉林去年首度插旗三重的「鄉林恆美」預售案三個月完銷，更創下當地新推案的最高單價，去年底也完成新莊副都心「鄉林淳真」交屋。今年推案重心放在台北市與新北市，除了都更案外，也有新的購地計畫，逐步落實每年200億元推案量目標。

他說，近年中科產業聚落持續擴大，已有超過5萬名科技新貴族在中科上班，帶來人口紅利，購屋需求量大增，鄉林以台中為大本營，也會加大投資力道，看好台積電計畫在中科擴廠效益，積極在十三、十四期及單元五等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

另外看好台中房市外溢趨勢，首度跨到台中以南的彰化員林推案「鄉林圓頂」，潛銷期間已接獲近300位客人預約，年後開工後正在全力衝刺，在規劃設計與住宅安全等創下員林大樓的多項新紀錄。

大陸房產部分，青島涵碧莊園複層沙灘別墅已近完銷；南京「涵碧樓行館」酒店式公寓與「涵碧樓金融中心」商辦，目前累計銷售逾八成。成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案在去年4月解除航空管制後陸續復工，目前售樓中心與樣品屋完成，準備Q2開盤，今年先後推案的R6與R4兩地塊總銷約台幣190億元。

此外鄉林也會持續在青島，南京，成都等省會城市購地推案。

賴正鎰為鄉林訂下今年五大戰略∶一、都更危老、合建購地並行，加強六都布局。二、集團「品牌感動深化年」，提升鄉林及涵碧樓服務品質；三、「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理。

四、投入「高端康養中心」產業，鎖定南京與成都的銀髮族高端休閒度假養生；五、兩岸推案提速前進，今年總推案量目標破300億元，獲利雙位數成長。

鄉林 都更 中科

延伸閱讀

賴正鎰：台中房價去年漲100% 今年輪雙北

台積電中科擴廠有譜！二期將擴建土地 最快明年建廠

員林燈會今晚提前慶元宵猜燈謎 攝影比賽獎金最高1萬元

十大建商押寶重劃區 百億大案輩出

相關新聞

台灣生活新聞頻道申設案 NCC續行審議

台數科旗下鑫傳國際多媒體申設「台灣生活新聞」頻道，去年初審未通過，今（16）日再度叩關國家通訊傳播委員會（NCC）複審，...

台南營運處遭搜索 中華電：主動提告案件

中華電信今天公告，台南地檢署至台南營運處進行搜索，為公司主動提告案件，但不便透露具體細節，將會全力配合後續司法調查

興富發砸20億買地 專家：帶建照購地將常態化

看好桃園、中南部房市表現，繼1月28日參與台中水湳經貿路二段1,135坪土地合建案後，興富發建設今（16）日公告以總價2...

義隆搶占ADAS商機 策略性投資奇美車電

觸控IC大廠義隆（2458）積極跨入汽車電子市場，16日宣布將策略性投資奇美車電，將其產品結合義隆的人工智慧(AI)技術...

來台旅客較疫情前減少99% 這公司抄底入市接手16家旅館

疫情嚴重衝擊觀光產業，國內飯店出現轉手潮與改建潮。信義房屋專案經理曾敬德表示，2020年受疫情影響，國際來台人數剩下1成...

1.4萬人仍放無薪假 本期國籍航空增300人

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期共有2226家事業單位、1萬4129人實施，比上期增加207家、1470...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。