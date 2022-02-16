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飯店熄燈改建豪宅 專家曝四大隱憂

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
不少飯店熄燈，改建豪宅或高級商辦，示意圖。記者朱曼寧／攝影
不少飯店熄燈，改建豪宅或高級商辦，示意圖。記者朱曼寧／攝影

擁有32年歷史的西華飯店15日熄燈，改建為酒店式豪宅，並成為民生東路上的第一豪宅指標。房產趨勢專家李同榮分析，知名飯店及舊商場、陸續趁著危老及都更獎勵便利性，大舉投入重建行列，預期三、五年後豪宅及A級商辦將有爆量疑慮，勢必會對未來市場産生供過於求的負面影響。

李同榮提出四大隱憂，第一，A級商辦供給過多，導致售價與租金將同步下滑。

第二，B級丶C級商辦將被A辦排擠，而導致空置率大幅增加，不能都更四十年以上老舊商辦，將會不值錢。

第三，舊豪宅將被新豪宅過度推量排擠，而導致降價求售。

第四，整體豪宅市場供給過多，售價不如預期，套牢的會是開發商與盲目投資者。

李同榮表示，繼六福客棧、誠品敦南、京華城、國賓飯店、神旺飯店、台塑舊商辦，陸續尚有多家同性質舊商辦或飯店想要搭危老末班車與都市更新修正條例的優惠獎勵，提出重建計劃，改建為數不少的A級商辦與高級豪宅。

其中，光是京華城重建為19層A辦，就有約2.7萬坪供給量；台塑大樓重提的都更計劃也約有5.8萬坪，將供給前面兩楝22層A級商辦，後面一棟22層豪宅；誠品改建為28層A級商辦至少有2萬坪，而未來整個A級商辦與豪宅市場陸續將有大小都更案超過數十萬坪以上的大量釋出，這將對市場產生供給過剩的風險與衝擊。

李同榮指出，目前正積極推動都更中的有十幾棟大樓，包括新光產險大樓、聯邦銀行松江大樓、國泰襄陽大樓、中華票券大樓、國泰建設大樓、國泰環宇大樓、國泰世華銀行大樓、合庫通寶大樓、上海商銀總部、富邦產險總部大樓、國泰一號中華大樓、國泰世華敦北大樓等，短期間將因這些大樓暫時退出，而造成市場短期供給吃緊，但長期將因改建後的爆量而造成供給過剩的隱憂，對數年後商辦及豪宅市場將是一場嚴峻的考驗。

商辦 豪宅

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