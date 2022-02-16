豪宅年銷43億！ 北市這五條巷子含金量超高

豪宅訴求精華地段及氣派，通常坐落於主要路段，不過台北市有許多巷弄豪宅也身價不凡，據實價資料統計去年成交總價破億的巷弄豪宅，成交單價最高在信義區松德路200巷，平均每坪197.8萬元，而巷子成交總額最高者為中山區植福路286巷，去年億元豪宅交易15筆，總成交金額高達43.63億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然門牌為巷弄，但豪巷路面寬，且位處精華地段，享有都市的便利性，又具有鬧中取靜的優勢，挾帶房市復甦熱潮及資金動能挹注，成交表現亮眼。

觀察去年台北市有豪宅交易總價上億的豪弄，以信義區松德路200巷均價最高，平均每坪197.8萬元，去年總共成交5戶破億豪宅，成交總額18.21億元，主力物件為「冠德信義」；豪巷中，全年破億豪宅成交總額最高者為中山區植福路286巷，總共15筆交易，銷售總價43.63億元，平均成交單價每坪193.1萬元；成交單價、成交總價都第三名的是青田街11巷，實價揭露9筆交易，主要為「國美青田」交易，成交總價10億元，平均單價為每坪166.6萬元；另外兩條上億豪宅成交的豪巷，也都位在信義區，分別為松勇路53巷及信義路五段91巷，位列去年台北市豪巷的5條巷子中，就有3條在信義區。

郎美囡表示，成交單價、總價最高的豪巷都在台北市高房價的重劃區，其中，中山區植福路200巷上的西華富邦為在地指標豪宅，豪宅本身為台北市少見的千坪基地，周邊路面寬闊，具有多樣公設及飯店式服務，部分戶別在一定樓層以上有永久棟距、享有水岸景觀，且距離內科近，吸引不少科技業主進駐。

信義計畫區的豪巷雖然鄰近台北101及各棟商業大樓，不過住宅區一樓少見店面，巷弄內頗為清淨，地段上具有商業重鎮的便利性，又不乏住宅所需的幽靜，頗獲高端買方青睞；而大安區的青田街富有文藝氣息，距離大安森林公園不遠，且有明星學區，生活機能佳，市場走揚讓豪巷更添光環。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，多數豪宅若要興建在巷弄內，往往都已經充分考慮外環境，避免對價格產生影響，然而要購置巷弄宅的一般民眾，則要特別注意巷弄本身寬窄，是否有停車影響進出，消防車、救護車是否能通行無阻、巷弄行車動線等，都是考量重點。

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