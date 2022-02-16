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雙北熱門點閱社區爆冷！兩種產品成購屋新寵兒

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
瓏山林社區示意圖。圖／永慶房屋提供
瓏山林社區示意圖。圖／永慶房屋提供

永慶房屋統計春節網路物件熱門點閱資料發現，雙北購屋人口味出現變化，北市熱門社區前五名，有三個在士林，多是小型社區，新北熱門前五名社區，也有三個在汐止，以別墅社區為主。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察北市熱門社區，以近捷運站、小型社區為主，總價多在一千到二千萬之間；新北市熱門社區反而平均總價比較高，多在三千萬左右，社區主要交日易以別墅、透天為主。

今年春節有9天連假，不少民眾在家上網找屋。永慶房屋統計1月29日至2月6日春節連假期間雙北市市各社區的點閱數，台北市點閱量較高的前五名社區，分別是士林區「築禾韻」、「基河國宅」、北投區「陽明書院」、士林區「小貴馥」、中山區「美麗國賓」。

陳金萍表示，以往台北市的熱門點閱社區，以大安區、信義區的國宅社區為主，除了生活機能佳、價格實惠的優勢之外，社區戶數多、待售物件充足也是受到關注的一大原因。

而今年點閱量較高的社區多位在士林、北投地區，且多是戶數200戶以內的中小型社區，這些社區的待售物件不多，瀏覽量卻大幅度成長，可能是民眾透過社區搜尋功能，篩選士林區及北投區特定條件的社區，反映當地的購屋需求正在上升。

進一步看士林區及北投區的熱門點閱社區，士林區的「築禾韻」、「基河國宅」及「小貴馥」都在捷運士林站附近，北投區的「陽明書院」則是鄰近捷運石牌站，不僅具備便利的交通機能，鄰近北投士林科學園區的優勢也讓區域房市極具發展潛力。

新北市的熱門點閱社區中，汐止區就佔了三席，除了「瓏山林」是榜單常客外，「東湖山莊」以及「白馬山莊」都是新面孔。

陳金萍分析，這三個社區皆位於汐止區與內湖區的交界處，周遭環境悠閒、開發密度低，雖然門牌屬於新北市汐止區，但隔著內溝溪就是內湖區的東湖生活圈，沿著康樂街進入鬧區只要5分鐘的車程，也讓住戶享有離塵不離城的優勢。

除了地理位置相近外，這三個社區的規劃型態也極為相似，瓏山林及東湖山莊都是公寓與透天混合型社區，白馬山莊則是以美式別墅為特色，三者都具備單一出入口的設計，使得社區出入人口相對單純，對於許多注重生活環境以及隱私性的購屋者來說相當具吸引力。

陳金萍表示，雙北熱門社區從以往動輒上千戶的大型社區，到現在200戶以內的中小型社區，反映消費者對居住空間的偏好改變外，也代表民眾使用網路看房的習慣與過往不同。

過去中小型社區因待售物件較少而容易被消費者忽略，但隨著社區搜尋功能的使用率上升，這些物件的關注也同步上升。有意購屋的民眾在使用線上看房的服務時，可以多利用不同的搜尋條件找房，更有機會找到心中屬意的好宅。

資料來源／永慶房屋提供
資料來源／永慶房屋提供

國宅 捷運

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