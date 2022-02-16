精成科開拓車用 擬檳城投10億擴產、2023下半開出產能
華科事業群旗下精成科（6191）持續開拓車用領域，因應市場需求成長，擬在馬來西亞檳城投10億元擴產，拉升當地既有產能規模，新廠產能目標2023年下半開出，屆時當地月產能將增加30萬呎至60萬呎。
依據精成科規畫，在檳城擴產土地廠房設備合計投資總金額預計會達到新台幣10億元，主要是瞄準車用領域。
另外精成科提到商用PC目前接單仍不錯，大陸重慶廠也計畫視今年訂單情況再小幅增產，主要觀察商用市場發展而定。
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