金光閃閃！北市5條高含金量豪巷曝光 這條價最高

豪宅訴求精華地段及氣派，通常坐落於大馬路，不過台北市有許多巷弄豪宅也身價不凡。住商機構統計去年有總價上億豪宅交易的豪宅巷弄，平均成交單價最高在信義區松德路200巷，每坪達197.8萬元。

巷子成交總額最高者則為中山區植福路286巷，去年億元豪宅交易15筆，總成交金額高達43.63億，平均成交單價每坪193萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然門牌為巷弄，但「豪巷」路面寬，且位處精華地段，享有都市的便利性，又具有鬧中取靜的優勢，挾帶房市復甦熱潮及資金動能挹注，成交表現亮眼。

觀察去年台北市有豪宅交易總價上億的豪巷，以信義區松德路200巷均價最高，平均每坪197.8萬元，去年總共成交5戶破億豪宅，成交總額18.21億元，主力物件為「冠德信義」。

豪巷中，全年破億豪宅成交總額最高者為中山區植福路286巷，總共15筆交易，銷售總價43.63億元，主力為西華富邦。

成交單價、成交總價都第三名的是青田街11巷，主要為「國美青田」交易，成交總價10億元，平均單價每坪166.6萬元。

另外兩條上億豪宅成交的豪巷，也都位在信義區，分別為松勇路53巷及信義路五段91巷，其中松勇路交易主力為「國際名邸」、「冠德領袖」，信義路五段91巷則是「寶徠花園廣場」、「信義亞緻信義館」。

郎美囡表示，成交單價、總價前五名豪宅多在高房價的重劃區，其中西華富邦為在地指標豪宅，除擁台北市少見的千坪基地，周邊路面寬闊，且具多樣公設及飯店式服務，部分戶別在一定樓層以上有永久棟距、享有水岸景觀，且距離內科近，吸引不少科技業主進駐。

信義計畫區則有三條豪巷入榜，人榜巷子近信義百貨商圈，但巷內頗為清淨，地段上具有商業重鎮的便利性，又不乏住宅所需的幽靜，因此獲得高端買方青睞；大安區的青田街富有文藝氣息，且距大安森林公園不遠，學區、生活機能佳，市場走揚讓豪巷更添光環。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，巷弄豪宅興建前，建商多會考慮周邊環境，避免對價格產生影響，至於民眾，若要購置巷弄住宅，要特別注意巷弄本身寬窄，是否有停車影響進出，消防車、救護車是否能通行無阻、巷弄行車動線等。 西華富邦。取自google 資料來源／住商不動產

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