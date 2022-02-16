知名飯店瘋熄燈改豪宅 專家示警：兩種人會套牢

擁有32年歷史的西華飯店15日正式熄燈，將改建為指標豪宅。房產趨勢專家李同榮示警，知名飯店及舊商場近來搶搭危老都更獎勵，大舉重建，打造為A辦或豪宅，三、五年後將面臨供給過剩，售價與租金下滑問題，開發商、盲目投資者都恐陷入套牢。

李同榮表示，繼六福客棧、誠品敦南、京華城．國賓飯店丶神旺飯店、台塑舊商辦，陸續尚有多家同性質舊商辦或飯店想要搭危老末班車與都市更新修正條例的優惠獎勵，提出重建計劃，改建為數不少的A級商辦與高級豪宅。

其中，光是京華城重建為19層A辦，就有約2.7萬坪供給量；台塑大樓重提的都更計劃也約有5.8萬坪，將供給前面兩棟22層A級商辦，後面一棟22層豪宅，誠品改建為28層A級商辦也至少有2萬坪。

除上述外，目前積極推動都更的還有新光產險大樓、聯邦銀行松江大樓、國泰襄陽大樓、中華票券大樓、國泰建設大樓、 國泰環宇大樓、國泰世華銀行大樓、合庫通寶大樓、上海商銀總部、富邦產險總部大樓、 國泰一號中華大樓、國泰世華敦北大樓等十幾棟大樓。

李同榮表示，目前來看，未來幾年A級商辦與豪宅市場陸續將有大小都更案，超過數十萬坪以上的大量釋出，短期間因這些大樓暫時退出，辦公市場短期因供給吃緊，出現多頭，但長期將因改建後的爆量而造成供給過剩的隱憂。

尤其是豪宅市場，近年來台北市因課徵囤房稅與豪宅稅的關係，影響了有錢人儲屋的意願。上一波房價反轉止跌後，全台各都成屋平均房價都早已超越上波2014年高點，而台北市成屋平均價於2021年Q4最後一季才達66.5萬/坪，超越上波高點65.7萬/坪。

然而豪宅市場的單價迄至目前仍未回到原來高點，餘屋尚在慢慢消化中。可見台北市大量的大樓重建，業者要想於改建後在豪宅市場上獲利，可能要面對供給過剩的競爭與挑戰，倒是中南部的豪宅市場因與台北相較價差甚大，近兩年尚有表現空間。

李同榮表示，目前市場上大樓重建的重要標的，大都是單一所有權，省掉整合的時間與困難，重建的速度越來越快，預計三丶五年後，A辦與豪宅將會爆量，屆時A辦因供給過多，售價與租金恐同步下滑。

B級丶C級商辦被A辦排擠，也會導致空置率大幅增加，而不能都更四十年以上老舊商辦，將會不值錢。

豪宅市場方面，舊豪宅將被新豪宅過度推案排擠，導致降價求售。整體豪宅市場也因供給過多，售價不如預期，套牢的會是開發商與盲目投資者。

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