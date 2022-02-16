半導體人才荒拉警報 人才缺口3.4萬人創七年來新高

半導體人才荒拉警報，根據104人力銀行今（16）日公布的最新調查數據顯示，受惠於晶片荒，2021年Q4半導體業平均每月工作數達3.4萬，人才缺口創七年來新高。

且半導體業「求供比」高於整體徵才市場，104人力銀行指出，想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作是三年來新高，也是整體徵才市場「求供比」1.7份的二倍多。

電動車、元宇宙、AI等新興領域的發展，使得台灣經濟命脈半導體業更顯重要，除了半導體人才荒持續升溫外，104人力銀行還發現，主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4%，高於整體徵才市場的45.6%。顯見半導體產業前景好，更吸引在職者勇於轉職。

此外，104玩數據也分析過去十年，曾經更新履歷表，且希望產業涵蓋半導體的九萬多份求職者資料，發現高學歷是必備條件，有半數來自工程學科。依學歷，47.5%求職者最高學歷為碩士或博士，58.1%來自工程學科類，代表想進入半導體業，高學歷已是基本而非加分條件。

若依年齡，30歲~50歲中壯年想投入半導體業的求職者佔職56.2%，想進入半導體業的求職者已具備一定年資，新鮮人則是另一股興起中的勢力。

依產業，目前或前一份工作有43.4%即在半導體業。依職類，曾經當過的前兩大職務為工程研發類、製程規劃類佔36.4%，顯見產業人才的專業性高度相關，非相關產業、職類較難切入。 想進入半導體，平均可分到3.7份工作。 圖／104人力銀行提供

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