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長聖攜三總申請「實體癌第四期」案 獲衛福部核准

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）今（15）日宣布，該公司與三軍總醫院合作，申請以自體樹突細胞疫苗 (DC）治療「實體癌第四期」計劃案，正式獲衛福部核准，將可與三總合作十種癌症的治療計畫；長聖另外也與光田綜合醫院合作，獲衛福部核准骨髓間質幹細胞（BMSC）治療脊髓損傷（spinal cord injuries，SCI）申請案。

長聖表示，與三總合作的自體DC治療計劃案，對象包括：多型性膠質母細胞瘤及續發性腦癌、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌、肺癌、食道癌等十大癌症，合作醫師超過50位，在龐大醫師團隊支持下可提供北部癌症患者多一種選擇治療方法與機會。

此外，長聖與光田綜合醫院合作的BMSC治療脊髓損傷申請案，已獲衛福部核准通過。脊髓損傷患者的生活因為神經受損、行動不便及四肢癱瘓等症狀對生活產生巨大的影響，文獻顯示BMSC具有多功能的分化與修復能力，而中國醫藥大學附設醫院周德陽院長表示，已治療數位脊髓損傷患者，目前患者神經功能有改善與穩定，這可給脊髓損傷病患帶來新的契機與治療希望。

長聖表示，DC通過三軍總醫院治療十種癌症，與BMSC通過光田醫院治療脊髓損傷，對於長聖業績是如虎添翼，長聖為國內核准項目、核准件數、病患採用及合作醫院都領先同業生技公司，該公司月營收已連續14個月呈現正成長。

法人預估長聖業績今年會比去年好並有望逐季成長的趨勢。長聖表示，今年盈餘分配將扣除法定盈餘公積後將經股東會通過後，預計將2021年之獲利，全部發放股利，以回報股東長期的支持，今年發放股利估計將達6元。

癌症 衛福部

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