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台中建案傳捷報 亞昕再砸7億買北屯土地

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

亞昕國際（5213）今（15）日報捷，總銷12億元，首插旗台中的建案「亞昕一緒」已近完銷（銷售率約97％)，預計2023年可望完工交屋入帳，看好台中房市發展，近日更砸7.13億元，取得台中北屯區共1,045.79坪土地。

亞昕表示，目前手握台中土地庫存逾4,000坪，預計未來整體推案量可達約200億元以上，並規劃每年以1至2個新建案推出的頻率，讓「昕派建築」的品牌理念植入台中人心，創造未來營運長期穩健成長。

亞昕近年秉持深耕區域理念，積極延伸事業版圖至桃園、苗栗、台中及海外的馬來西亞地區，其中，看好台中人口紅利年年看漲、學區與生活機能豐足、交通便利、百貨商場及基礎建設持續蓬勃發展等優勢，業於2019年第3季起大舉進軍布局，近日更斥資7.13億元取得台中北屯區共1,045.79坪土地。

亞昕表示，繼「亞昕一緒」後，預計14期重劃區的洲際段，將於今年329檔期將再推出二期「亞昕一沐」，規劃全案總銷約16億元，現有一定的詢問度，可望挾品牌力再開出紅盤。

展望今年，亞昕表示，對營運成長深具信心，包括三重「昕悅灣」、林口「昕聯心」、大同「亞昕華威」、桃園「向陽」等預估總銷可達120億元以上，將陸續申請、取得使用執照及完工交屋，助力今年營運良好成長。

另，受惠於低利環境、游離資金豐沛、經濟復甦等因素的催動，也讓亞昕全台手握的線上個案-台北市「擎天森林」，新北市「昕上城」、「淳白」、「森中央」及「昕銀座」，桃園市「一見」、「喜徠登」、苗栗「昕見築」及台中「一緒」等重磅建案的總銷值得以再拉升，屆時隨著各案完工入帳認列，將使公司營運逐年向上攀高。

建案 馬來西亞

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