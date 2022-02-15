中彰雲嘉首件公辦都更簽約 國城建設挑大樑

嘉義市公辦都更第一期，高雄軟體園區業主國城建設與嘉義市府簽約，將斥資23億元建4棟15層高品質集合住宅，由於地點位處嘉義市「蛋黃中的蛋黃」，一度吸引高達23組領標單，國城建設堅持到最後順利出線，此為中彰雲嘉中部五縣市首件公辦都更案，有其歷史定位，受市場注目。

國城建設總裁洪平森表示，公辦都更歷經複雜的程序，嘉義市府團隊有擔當，能協同企業共同解決問題，加上內部政營建署甚至教育部等中央級部會支持，才能完成整合。

國城建設董事長蔡麗環指出，全案4棟15樓住宅大樓，1樓沿街北側做公益設施，南側設店鋪，內側為社區公共設施，2到15樓是住宅，街角有畫都廣場，半戶外廣場開放供市民使用，也建民族國小通學步道，回饋市府包括捐5500萬、設托育中心。

嘉義市長黃敏惠表示，首件公辦都便位於垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，市府10幾年來整合教育部等公有地，處理占有戶、2名私人地主，公辦都更第1期約1359坪，且成功招商，二年後動工後預計2028年完工。

黃敏惠說，這裡是「蛋黃區的蛋黃」，嘉義市第一件公辦都更是歷史的一刻，未來嘉市朝西部走廊的新都心大步邁進，也是雲嘉南觀光休閒的消費中心，從區域再整合中，嘉市占有一席重要地位。

嘉市不動產開發公會名譽理事長呂冠衡說，嘉市前年及去年推案量總數1600至2000戶，不過土地、營造成本墊高，房價攀升，湖子內的大樓成交價每坪26萬、27萬元，市中心已見30萬元，國城建設投資規模近年最大，每坪上看30萬元。 國城建設董事長蔡麗環(左)與嘉義市長黃敏惠簽約，中彰雲嘉中部五縣市首件公辦都更引起市場注目。記者林政鋒攝影

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