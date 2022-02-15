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去年房市預售成交1.28兆 六都平均總價站上千萬

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房仲業者統計實價預售揭露資料，去年預售成交揭露金額高達1.28兆元，六都平均總價站上千萬元，其中交易金額最高的區域是新北市，總成交金額高達2670億元，交易件數王則是桃園市，預售揭露件數將近2萬筆，成交價格最高的是台北市，平均單價每坪90.9萬元。

總計去年新北、桃園、台中、高雄等四都，預售成交揭露件數都超過萬筆。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在實登2.0上路前，預售往往要等到交屋前才揭露，不過去年新制上路後，可以發現去年景氣榮景時，一年市場的交易規模可達1.28兆元，交易件數可達9萬餘件，且從實登預售揭露資料可發現，六都平均總價都站上千萬元，也就是說，在六都總價千萬元的預售案已經是相對普遍。

統計顯示，台北市去年實價預售一年件數約4495件，平均成交總價3668萬元，平均單價90.86萬元，房價位居六都之冠；而從平均總價來看，台北市預售市場已經是換屋當道。

新北市人口最多且每月的移轉棟數也居六都之冠，是台灣交易最為熱絡的區域，去年預售揭露金額也是六都之冠，達2670億元，平均總價則達1625萬元，平均單價每坪45.11萬元。

雙北以外的預售市場表現則更為火熱，桃園市去年預售揭露1萬9879件，揭露件數位居六都之冠，平均成交總價達1196萬元，平均單價每坪29.2萬元，曾敬德指出，桃園雖然市場交易規模比新北小，但預售交易件數卻比新北多，反映當地預售市場景氣相對熱絡，另一方面，在桃園市購買預售的風氣可能比新北市還要興盛。

至於預售件數第二高的則是台中市，去年揭露件數達1.67萬件，平均總價為1415萬元，平均單價每坪33.5萬元，平均單價僅次於雙北市，南台灣的高雄市去年實價預售揭露也達1萬件，平均成交總價約千萬元。

曾敬德表示，去年預售市場交易狀況火熱，吸引許多資金投入，不過政府為了抑制投機，打算推出預售禁止換約的政策，對於去年火熱的預售市場，可能在政策明朗後出現一波轉手潮。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

景氣 房仲業者

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