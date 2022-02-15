華航蟬聯2022永續年鑑全球第二名 評列「航空業銀獎」

中華航空推動環境、社會、公司治理（ESG）永續經營成果再傳佳績，國際永續評比機構S&P Global公布最新2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）結果，華航蟬聯全球第二名，評列「航空業銀獎（Silver Class）」，為國內ESG整體分數最高的運輸業者，全球僅7家永續績優航空公司入列年鑑。此外，華航宣布加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，承諾共同推動人才永續發展與培育，提升台灣人才競爭力。

中華航空表示，2022年永續年鑑依照2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、超過7500家大型企業的永續績效進行評比，各產業前15％之企業且總得分達標準以上方能獲獎。華航自2016年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎，去年更晉升銀獎，今年在全球51家航空公司脫穎而出，以排名第二的優異成績再次入選。

「成為台灣首選航空公司」是華航之企業願景，立足台灣、飛航全球，致力企業永續發展，人才培育更是重要經營目標。為強化台灣社會的人才競爭力，華航宣布加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，與「天下學習」、「Cheers快樂工作人」及台灣多家企業共同持續推動與倡議人才永續。華航承諾透過公司營運策略、產品服務及各職類專業訓練的培育課程，強化職能，提供員工更好的職涯發展與未來，傳承公司文化與價值。

華航指出，長期耕耘、永續經營之企業文化，受國內外多方肯定，常年入選道瓊永續指數成分股、富時社會責任新興市場指數成分股及獲頒台灣企業永續獎、全球企業永續獎等，在新冠肺炎疫情重創航空產業下，儘管面臨嚴峻考驗，華航仍將持續推展各面向永續作為，展現永續經營的決心。 華航2022年永續年鑑蟬聯全球第二名，評列「航空業銀獎」。圖為今天下午華航CI-161航班載運莫德納疫苗抵達桃園機場的情形。記者黃仲明／攝影

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