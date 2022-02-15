台積電開出一職缺讓學界大驚：政治系的招生傳單要改了

擁有護國神山之名的台積電，於一週前在Linkedin釋出一新職缺，找的不是理工相關科系人才，而是指定要政治學類相關博士的商業智能分析師(BI,Business Intellignce Analyst)。要求有政治經濟學、國際關係或同等課程博士學位者，且擁有4年以上的數據分析、數據科學或市場研究經驗，加上良好的理解力，並跟上美國和中國的政治經濟動態者，前來應試。

該職缺目前已有92人應徵，台積電於此職缺內容寫道，隨著業務在全球範圍內的規模和複雜性不斷激增，「我們正在尋找一位商業智能分析師，須對地緣政治和經濟變化的轉變對IC產業供應鏈影響有精闢了解者」。

且應徵該職缺者，未來若錄取也將致力於研究美中台關係，及政治經濟分析，加以整合，必須掌握所有與IC供應鏈相關的政治經濟變化的新聞、報告、網絡論壇等外部數據，擔任關鍵利益相關者的顧問。

該職缺引起國內外不少相關科系的教授於臉書分享，包括美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩、美國聖湯瑪斯大學國際研究中心助理教授葉耀元，及台大政治系教授王業立，都對此一職缺發表看法，認為分析國際政經情勢隨時調整方向，已成企業不可獲缺的人才，具有國際政治經濟學(IPE)背景者可考慮應試。

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書分享，認為值此之際，「台灣的企業真的需要這一塊」，並將此事稱作「這幾天的台灣政治學界大事」，「以後杜鵑花季政治系的傳單上說畢業可以加入台積」；他還說，台積電為此另開了一些暑假實習名額，附上來回機票和薪水，向全世界徵求政治學相關科系學生來實習。

葉耀元教授在臉書對此表示：「好像有點心動，大家要一起回去捐肝報效國家嗎？」台大政治系教授王業立也在臉書說：「令人心動的徵才廣告！政治學博士又多了一條出路？」

針對此則職缺訊息，台積電今（15）日也證實，確有此職缺，但相關職缺並非第一次釋出，這次希望能招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，以協助進行市場研究，提供公司內部政經相關的分析與資料。

商品推薦